Ayrton Senna Racing Day abre inscrições para prova infantil

Como parte da programação oficial de celebração dos 30 anos de legado do tricampeão mundial Ayrton Senna, a Senna Brands anuncia a realização da 5ª edição da Senninha Racing Day, que acontece no autódromo de Interlagos, cenário de vitórias históricas do ídolo brasileiro, no dia primeiro de maio 2024.

A Senninha Racing Day se junta ao circuito da 19ª edição da Ayrton Senna Racing Day, que já conta com mais de 5 mil inscritos e abre novo lote para venda de kits nesta semana. A versão mirim terá dose extra de diversão por conta do formato da prova, com obstáculos e desafios inspirados na série Gameventura, do personagem Senninha. A corrida interativa é dedicada para crianças entre 3 e 12 anos e será dividida em categorias de acordo com as faixas etárias.

Senninha é um personagem infantil lançado há 30 anos pelo próprio Ayrton Senna, com objetivo de transmitir valores para as novas gerações de forma lúdica e divertida. As primeiras aventuras do personagem chegaram às bancas e logo ganharam versões animadas como a série Senninha na Pista Maluca, disponível nas plataformas de streaming Globoplay e Netflix.

“Preparamos essa surpresa inovando no formato da corrida, para incentivar ainda mais a criançada a se movimentar e praticar esportes”, conta Bianca Senna, CEO da Senna Brands e sobrinha do piloto. “Senninha faz parte do legado construído pelo Ayrton e está na memória afetiva de muitos pais que vão levar seus filhos para este dia inesquecível de celebração”, finaliza. O público pode acompanhar todas as novidades pelas redes sociais oficiais do evento.

As provas infantis vão acontecer no autódromo de Interlagos, em horário separado da corrida principal. As inscrições para a Senninha Racing Day e para a Ayrton Senna Racing Day estão abertas e podem ser feitas no SITE OFICIAL.

Serviço

Senninha Racing Day - Dia 1 de maio de 2024

Ayrton Senna Racing Day - Dia 1 de maio de 2024

Autódromo de Interlagos - Av. Sen. Teotônio Vilela, 261

Atletas PCDs devem enviar um e-mail para o endereço contato@vegasports܂com܂br com o laudo comprobatório para esta categoria e um documento com foto. Atletas acima dos 60 anos - terão desconto de 50% sobre o valor não promocional da inscrição no Kit Run. Esse valor do desconto para idosos não incide sobre preços promocionais e não é cumulativo com outros descontos. Para mais informações acesse Link