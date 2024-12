Após derrota do Inter, Wesley detona arbitragem: "Não sei o que veio fazer aqui"

(Foto: Ricardo Duarte/Divulgação)





Wesley deixou o gramado do Beira-Rio na noite desta quarta-feira indignado com a arbitragem. O atacante mostrou incômodo com as decisões de Ramon Abatti Abel durante a derrota do Inter para o Botafogo por 1 a 0, pela penúltima rodada do Brasileirão.

O camisa 21 não poupou críticas ao juiz da partida. Chegou a perguntar se Abatti estava mal-intencionado e se não deveria ir até o VAR para revisar lances que poderiam beneficiar o time gaúcho.

– Não sei o que o Ramon veio fazer aqui, se veio mal-intencionado ou se foram erros mesmo. Houve lances duvidosos, toques de mão na área... O lance do Bernabei, se ele fosse olhar, acredito que teria um possível pênalti – disparou.

Wesley também falou sobre a postura do time e o carinho das arquibancadas. Mesmo com a derrota, os torcedores cantaram para os colorados e os aplaudiram. Para o atacante, pela tentativa de evitar o resultado negativo até o fim da partida:

– Eles (torcedores) vieram ao Beira-Rio com intuito de ver uma vitória, não aconteceu, mas os aplausos mostram o quanto lutamos em campo até o último minuto pelo resultado positivo. O que vale é a festa da torcida. Terminamos o ano com papel cumprido.

Com o resultado, o Inter soma 65 pontos e está em quarto lugar. O time se despede do Brasileirão no domingo, quando enfrenta o Fortaleza às 16h no Castelão.

