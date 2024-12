Osasco é superado em batalha de cinco sets contra o Praia Clube

(Foto: Praia Clube / Divulgação)





Osasco São Cristóvão Saúde e Dentil Praia Clube travaram uma batalha de cinco sets na noite desta terça-feira (3), no ginásio do Uberlândia Tênis Clube. No final, melhor para o time da casa, que conseguiu fazer 3 sets a 2, com parciais de 25/21, 20/25, 14/25, 25/20 e 15/12. Agora, as osasquenses viram a chave para buscar a reabilitação na Superliga 24/25 contra outro time mineiro. Na sexta-feira (6), recebe o Gerdau Minas, no José Liberatti.

A ponteira Maira comentou a partida. “Foi um jogo de altos e baixos para os dois lados. Nós não começamos bem e depois engatamos uma boa sequência no segundo e terceiro sets, mas não conseguimos manter até o final. Estava muito quente no ginásio e o desgaste físico foi grande. Agora é seguir em frente e focar na partida contra o Minas. O trabalho continua. Não pode parar”, comentou.

O jogo

Osasco demorou para “entrar em quadra” em Uberlândia. Tifanny conseguiu um ace quando sua equipe perdia por 4/10. Curiosamente, embora com dificuldades, as osasquenses sacavam bem. Maira conseguiu dois pontos diretos do serviço no 6/12 e 8/13. Aos poucos, as comandadas de Luizomar foram se encontrando e encostaram no placar no 16/17, com Polina. A melhora não foi suficiente para a virada e o Praia acabou fechando em 25/21.

Kenya e Polina, que entraram bem na inversão no primeiro set, voltaram entre as titulares na segunda parcial. Mais consistente, Osasco começou a abrir após Callie fazer 14/12 em um bloqueio. Maira aproveitou a bola de xeque após bom saque de Valquíria: 16/12. Sustentando a vantagem, Natália atacou da entrada de rede para fazer 20/15. Camila Brait conseguiu uma grande defesa e Polina não desperdiçou o contra-ataque, fazendo 23/17 na largada. E a oposta deu números finais à parcial: 25/20.

O terceiro set foi de Osasco. Polina fez 10/3 no ataque e 17/9 no bloqueio. Com muito volume de passe e defesa, as osasquenses construíram a vantagem no placar nos contra-ataques. Natália largou com inteligência no 19/11 e Valquíria, na china, fez 22/13. O set point veio com Natália, que montou o paredão após uma grande defesa de Kenya. A vitória na parcial por 25/14 e a virada na partida por 2 a 1 veio com Valquíria.

Osasco não repetiu o desempenho da parcial anterior e o Praia conseguiu aproveitar melhor as oportunidades no quarto set. Luizomar precisou pedir tempo quando o placar chegou a 4/8. E apesar das orientações, a reação não veio como esperado.Callie fez 11/16 com uma bola de china e Maira marcou no 12/17. O treinador osasquense voltou a parar a partida no 12/20. Suas comandadas não se entregaram e Natália conseguiu uma diagonal curta no 20/24. Mas não foi suficiente e as donas da casa fecharam em 25/20.

O quinto e decisivo set foi equilibrado, mas com Osasco sempre atrás no placar. Kenya e Callie montaram no duplo no 5/8. Valquíria também bloqueou no 7/9 e atacou para fazer 8/10. Maira conseguiu um bom contra-ataque após Tifanny fazer o levantamento (11/13) e Callie e Kenya repetiram o paredão no 12/14 para manter Osasco vivo no jogo. Na sequência, o Praia conseguiu o ponto para fechar em 15/12.

Jogaram e marcaram para Osasco São Cristóvão Saúde: Giovana (1), Tifanny (4), Maira (16), Natália (10), Callie (16), Valquíria (9) e a líbero Camila Brait. Entraram: Polina (19), Keyna (2), Sophia, Mayara (1). Técnico: Luizomar de Moura.

Jogaram e marcaram para o Dentil Praia Clube: Macris (1), Nia Reed (16), Caffrey (13), Kuznetsova (21), Carol Gattaz (5), Adenízia (9) e a líbero Natinha. Entraram: Monique (1), Suelen, Ju Carrio, Pri Souza (3).