Imprensa espanhola critica Mbappé e destaca má fase do Real Madrid: "Se acostuma a perder"

A quinta derrota do Real Madrid na temporada não caiu bem na Espanha. A imprensa local criticou o desempenho da equipe no 2 a 1 sofrido para o Athletic Bilbao, nesta quarta-feira. Mbappé, que perdeu um pênalti na partida, também foi um dos alvos dos jornais.

O Real Madrid perdeu para o Athletic Bilbao por 2 a 1 nesta quarta-feira, no estádio San Mamés, em jogo antecipado da 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Berenguer e Guruzeta marcaram para o time da casa, enquanto Bellingham fez para o Real.

Kylian Mbappé perdeu um pênalti quando o Athletic vencia por 1 a 0, gol de Berenguer - foi a segunda penalidade seguida desperdiçada pelo francês, uma semana após o erro contra o Liverpool, na Champions League. A imprensa espanhola não perdoou o erro do atacante.

O Marca foi categórico: "o Real Madrid se acostuma a perder". Na capa do jornal desta quinta-feira, o Marca destacou que Mbappé "ainda não está à altura" do clube. O pênalti perdido pelo francês é o destaque da foto.

Para o As, "não há consolo" para o momento do Real Madrid. A derrota de quarta-feira foi considerada um "desastre" para o Sport.

Mbappé aceitou a responsabilidade pelo pênalti perdido. Em publicação nas redes sociais, o atacante francês deu uma resposta aos fãs sobre o desempenho negativo recente do Real Madrid.

— Mau resultado. Um grande erro em um jogo em que cada detalhe conta. Assumo toda a responsabilidade. É um momento difícil, mas é o melhor momento para mudar essa situação e mostrar quem eu sou — escreveu ele em inglês, no Instagram.

O atacante francês vive uma fase muito ruim no Real Madrid. Além das atuações discretas, Mbappé também tem falhado em momentos importantes. Semana passada, ele perdeu um pênalti na derrota por 2 a 0 para o Liverpool, na Champions League.

No último domingo, o Real teve outro pênalti a seu favor, mas quem cobrou foi o inglês Jude Bellingham, abrindo o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Getafe. O segundo gol foi de Mbappé, com assistência de Bellingham.

Nesta quarta, o Real perdia por 1 a 0 e teve a chance do empate em um pênalti sobre Rüdiger, mas Mbappé bateu mal, e o goleiro do Athletic Bilbao defendeu até com certa facilidade. Mbappé ganhou apoio do técnico Carlo Ancelotti após a partida.

— Não tenho que avaliar a partida de um jogador por um pênalti que às vezes se marca e às vezes se erra. Obviamente, ele está triste, decepcionado, mas tem de seguir adiante — afirmou o treinador do Real em entrevista coletiva.

A derrota mantém o Real Madrid na vice-liderança de LaLiga, com 33 pontos, quatro a menos que o Barcelona. O próximo compromisso do time será neste sábado, às 17h, contra o Girona.

