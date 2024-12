Cresol adquire naming rights da Liga Nacional de Futsal

A Cresol, instituição financeira cooperativa, anunciou a aquisição dos naming rights da Liga Nacional de Futsal (LNF), principal competição de futsal do Brasil e uma das mais prestigiadas do mundo. Na temporada de 2025, a competição levará o nome de LNF Cresol. Essa é a primeira vez que a Cresol investe em naming rights, marcando um momento histórico para a cooperativa, que desde 2016 é parceira da Liga.

A iniciativa faz parte de uma estratégia para ampliar o reconhecimento nacional da marca, ao mesmo tempo, em que reforça o apoio ao esporte como ferramenta de integração social, desenvolvimento e bem-estar. O futsal, modalidade profundamente enraizada nas comunidades brasileiras, foi escolhido por sua capacidade de conectar pessoas e promover valores alinhados ao cooperativismo.

Adriano Michelon, vice-presidente da Cresol Confederação, reforça o impacto do investimento e a visão da cooperativa: "O esporte conecta pessoas e promove valores que estão também no coração do cooperativismo, como cooperação, superação e trabalho em equipe. Assumir o naming rights da Liga Nacional de Futsal é mais um passo da Cresol para incentivar as transformações nas comunidades onde estamos presentes. É uma alegria imensa ver nossa marca associada a um esporte tão democrático e apaixonante".

Com o contrato, a marca Cresol terá exposição no círculo central das quadras e em placas publicitárias ao redor da área de jogo em todas as partidas da competição, além de ações de ativação. A LNF, que em 2024 teve transmissão pelos canais Band, SporTV, Band Sports, Cazé TV e LNF TV, alcança milhões de fãs apaixonados pelo futsal em todo o país.

Cladir Dariva, presidente da LNF, destaca a importância da parceria: "A Cresol é uma parceira de longa data e, ao assumir o nome da competição, consolida ainda mais seu papel no fortalecimento do futsal nacional. É uma honra contar com uma instituição tão séria e comprometida. Juntos, seguiremos elevando o esporte e promovendo seu crescimento".

Em 2024, a Cresol destinou mais de R$ 9 milhões a patrocínios esportivos, abrangendo cerca de 20 modalidades em diferentes estados brasileiros. Os investimentos incluem apoio a competições e atletas de alto rendimento até práticas esportivas amadoras, contribuindo para a saúde e a qualidade de vida das pessoas e consolidando o papel da cooperativa como promotora do desenvolvimento esportivo e social nas comunidades onde está inserida.