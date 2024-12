Ribeirão Preto - Projeto que leva natação a crianças em situação de vulnerabilidade social ganha o apoio do Grupo Germânica

Fundamental para o desenvolvimento físico, mental e social de crianças e adolescentes, o esporte é inspiração para uma vida mais ativa e promissora. E para estimular não apenas o desempenho esportivo, mas também incentivar jovens a buscar um caminho mais saudável e desafiador, o Grupo Germânica, uma das maiores redes de concessionárias do interior de São Paulo, apoia diversas modalidades esportivas no estado. O mais recente programa a ganhar o apoio do Grupo Germânica é o Nadando na Frente, de Ribeirão Preto.

O projeto é desenvolvido pela ONG Instituto de Esportes, que investe no ensino de natação e atende crianças e adolescentes, na faixa dos 7 aos 12 anos, em situação de vulnerabilidade social. O programa existe há 18 anos e já atendeu, gratuitamente, mais de 8 mil crianças.

“Nossa missão é criar novas oportunidades para as crianças por meio do esporte, com o intuito de formar cidadãos devidamente inseridos e com participação ativa na sociedade, sempre em prol da construção de um mundo mais justo. A participação das empresas é fundamental para a inclusão de crianças e adolescentes no projeto, que oferece uma oportunidade diferenciada para famílias de baixa renda”, explica Edmílson Dezordo de Oliveira, coordenador do projeto. Para participar do programa, cada criança precisa estar estudando e deve cumprir o regulamento do projeto.

Em maio, o Grupo Germânica inaugurou em Ribeirão Preto a primeira concessionária GWM na cidade. O apoio ao projeto começou antes mesmo da inauguração da loja. O Grupo Germânica fornece todo o material necessário para as aulas de natação de dez alunos, incluindo touca, sunga, maiô, camiseta, mochila e os custos dos professores.

Além de Ribeirão Preto, o projeto é desenvolvido em Limeira e Fortaleza, e conta com o apoio e o reconhecimento da FAP (Federação Aquática Paulista) e CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos). Só em Ribeirão Preto, são atendidas mais de 500 crianças.

O diretor do Grupo Germânica, Evandro Garms, ressalta que o apoio ao projeto Nadando na Frente é mais uma iniciativa que reforça o compromisso da rede com ações que promovem o desenvolvimento de jovens e crianças através do esporte. “São projetos que ajudam a formar a atletas e também cidadãos, fundamentais para transformar o futuro e suas realidades”, comentou