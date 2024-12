Shimano anuncia patrocínio para as equipes UAE Emirates e UAE ADQ

(Foto: Shimano / Divulgação)





Shimano e UAE Team Emirates anunciaram a parceria nesta quarta-feira (11), que vai posicionar a empresa como principal fornecedor de produtos da equipe para a próxima temporada de ciclismo de estrada em 2025. Durante os próximos quatro anos, estas duas potências do ciclismo profissional vão se unir e redefinir as possibilidades em cima de duas rodas.

O UAE Team Emirates e sua equipe parceira no UCI Women's Tour (Tour feminino), a UAE Team ADQ, vão utilizar produtos de vanguarda Shimano, incluindo o grupo DURA-ACE Di2 sem-fio, que irá proporcionar às equipes uma experiência de troca de marchas e frenagem mais avançada.

Durante as corridas cada milissegundo importa e as circunstâncias podem mudar em um piscar de olhos. Por isso, os componentes da Shimano vão proporcionar às equipes dos Emirados Árabes Unidos trocas de marchas rápidas, precisas e confiáveis, fundamentais para competir em alto nível.

A integração da troca de marchas eletrônica Di2 da Shimano e as avançadas tecnologias de frenagem tem desempenhado papel importante nas corridas mais memoráveis da equipe nas últimas temporadas, incluindo mais de 80 vitórias em Voltas importantes, Clássicas de um dia e muitas outras corridas em 2024. A equipe UAE Team ADQ está pronta para novos desafios: a incorporação de uma ciclista de primeiro nível como Elisa Longo Borghini, ganhadora do Giro de Italia feminino e do Tour de Flandes nesse ano, trazem ambições ainda maiores para o futuro.

Mauro Gianetti, Diretor da equipe e CEO da UAE Team Emirates: “Estamos muito orgulhosos e motivados para o início dessa parceria com a Shimano. Somos uma equipe inovadora que sempre procura estar com equipamento de vanguarda. Para competir no mais alto nível, é preciso usar os melhores materiais que, combinados com nossa especialidade em pedalar como um time, tenho certeza que poderemos atingir grandes objetivos nos próximos anos”.

Melissa Moncada, presidente da UAE Team ADQ: “O ciclismo feminino está experimentando um rápido crescimento e nossa equipe está comprometida em alcançar objetivos ambiciosos. Nos esforçamos bastante em oferecer as mais avançadas tecnologias para nossas atletas, garantindo que tenham o necessário para entregar a melhor performance. Combinando nossa experiência na estrada com a reconhecida qualidade e inovação da Shimano, estamos preparados para crescer juntos e competir em alto nível com os melhores equipamentos disponíveis.

Yuzo Shimano, diretor executivo e vice-presidente de Planejamento de bicicletas da Shimano: “Nossa parceria de quatro anos com a UAE Team Emirates representa um compromisso de longo prazo com a inovação tecnológica. Estamos desenhando uma solução de rendimento integral que vai impulsionar a tecnologia do ciclismo no futuro”.

ZDL