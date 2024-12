XP anuncia pré-venda exclusiva de ingressos para o NFL In Brasa 2025 com 20% de desconto

A XP, uma das maiores instituições financeiras do país, anuncia a pré-venda de ingressos para o NFL In Brasa 2025, evento oficial da liga de futebol americano voltado aos fãs brasileiros que acontecerá de 7 a 9 de fevereiro na ARCA, na Vila Leopoldina, em São Paulo, no final de semana do Super Bowl LIX. Clientes do Cartão XP Visa Infinite terão acesso antecipado aos ingressos, entre os dias 9 e 11 de dezembro, em uma pré-venda exclusiva com 20% de desconto. Já a venda geral de ingressos acontecerá a partir do dia 12 de dezembro.

Além do acesso à pré-venda exclusiva, os clientes do cartão XP Visa Infinite terão uma fila exclusiva para acessar o evento e desconto na loja NFL Shop, loja com itens oficiais da liga de futebol americano. A watch party é o maior evento internacional da NFL para o Super Bowl no mundo. Após receber milhares de visitantes nos dois últimos anos, para a edição 2025, o NFL in Brasa terá ainda mais atrações, promovendo uma verdadeira imersão no mundo do futebol americano.

NFL + XP

A parceria histórica entre XP e NFL trouxe o primeiro jogo de futebol americano da temporada regular para o Brasil, na Arena Corinthians, em São Paulo, no dia 6 de setembro de 2024, movimentando quase R$ 340 milhões e envolvendo mais de 12 mil pessoas em todo o projeto. O Brasil é um mercado global significativo para a NFL, com mais de 35 milhões de fãs da modalidade, a segunda maior base de fãs internacionais depois do México.

Clientes do Cartão XP Visa Infinite podem acessar mais informações sobre a pré-venda exclusiva de ingressos neste link: https://nflinbrasa.com.br/. Para mais informações sobre a NFL Brasil, siga @NFLBrasil no Instagram, X, YouTube e TikTok.