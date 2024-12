Perto de anúncio, Palmeiras fará estreia em 2025 com novos patrocínios no uniforme

A detalhes de anunciar o novo patrocinador máster - atualmente encaminhado com a Sportingbet -, o Palmeiras vai estrear no dia 15 de janeiro de 2025, no Campeonato Paulista, com seus novos patrocinadores estampados no uniforme.

O plano é de que, além do novo máster, o clube anuncie ainda na primeira quinzena de janeiro outras marcas para estampar as demais áreas - uma vez que não haverá contrato de exclusividade. A BYD é uma das interessadas nestes outros espaços do uniforme.

Os contratos com Crefisa e FAM, empresas da presidente Leila Pereira, terminam em 31 de dezembro deste ano, e com isso ambas já deixam de ser exibidas na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A decisão pelo anúncio somente em 2025 acontece em respeito aos contratos vigentes do clube - além das empresas da presidente, há ainda vínculo com a Esportes da Sorte como master no futebol feminino.

A confecção do uniforme, contudo, não é uma preocupação para o Palmeiras. As camisas de jogo chegam "limpas" do fornecedor e o próprio clube que estampa as marcas no tecido.

Considerado o mais alto do biding, o acordo com a Sportingbet prevê R$ 100 milhões fixos por temporada e um contrato de quatro anos, em que entram pagamentos de bônus, como em caso de conquista de títulos, por exemplo. Esses bônus podem elevar o valor total a cerca de R$ 150 milhões.

O contrato é válido para os uniformes do masculino e feminino do Verdão, somente para a parte frontal no centro da camisa.

Outras áreas como costas, omoplatas, as mangas, shorts e meião, por exemplo, não estão incluídas e podem ser negociadas a outras empresas. Para esses casos, o clube tem ofertado também a possibilidade de ter espaço extra no uniforme da base - para aumentar os valores e já que eles não podem exibir marcas de casa de aposta.

A meta do uniforme completo segue em R$ 150 milhões fixos, com outros parceiros nos demais espaços disponíveis.

Globo Esporte