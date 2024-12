GP da Holanda ficará na F1 só até a temporada 2026

(Foto: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)





A Fórmula 1 confirmou nesta quarta-feira que renovou o contrato do GP da Holanda por mais um ano, até 2026. A extensão, porém, será de apenas uma temporada, o que significa que a etapa deixará o calendário já a partir de 2027. Segundo o comunicado oficial, a decisão foi dos promotores da corrida, realizada desde 2021 no Circuito de Zandvoort.

A edição final da prova holandesa, casa do tetracampeão Max Verstappen, receberá ainda uma das corridas sprint do calendário de 2026, ainda a ser definido pela categoria.

- Todas as partes colaboraram positivamente para encontrar uma solução para estender a corrida, com muitas opções, incluindo eventos alternados ou anuais, e respeitamos a decisão do promotor de terminar sua incrível corrida em 2026. Quero agradecer a toda a equipe do Grande Prêmio da Holanda e ao município de Zandvoort, que têm sido parceiros fantásticos - declarou Stefano Domenicali, presidente da F1.

O GP da Holanda estreou na F1 em 1952 e deixou a categoria em 1985. A prova, porém, retornou em 2021 embalada pela ascensão de popularidade de Max Verstappen - que com as dez vitórias conquistadas antes mesmo de disputar um campeonato pela primeira vez, em 2021, já era o piloto holandês mais bem-sucedido.

A edição de reestreia da corrida, que retornou ao Circuito de Zandvoort, marcou mais um capítulo da batalha do piloto da RBR pelo campeonato, contra o veterano e heptacampeão Lewis Hamilton. No fim, Max foi campeão de 2021 e repetiu o feito em 2022, 2023 e 2024.

Nos dois anos seguintes, ele venceu correndo em casa, mas o topo do pódio foi ocupado na atual temporada por seu rival Lando Norris. Jim Clark é o maior vencedor da corrida com quatro conquistas, sucedido por Verstappen, com suas três que divide com Jackie Stewart e Niki Lauda.

Em 2025, o GP da Holanda será realizado entre os dias 29 a 31 de agosto, válido como a 15ª etapa da temporada.

Globo Esporte