Novo reforço do Ypiranga, Heitor Roca projeta temporada promissora pelo Canarinho

Anunciado como novo reforço do Ypiranga para a temporada 2025, o lateral-esquerdo Heitor Roca está otimista com o novo desafio na carreira. Aos 26 anos, Heitor se destacou pelo São José/SP na Série A2 do Campeonato Paulista, sendo contratado pela Ponte Preta, onde terminou a temporada.

“Muito feliz com essa nova oportunidade na minha carreira. O Ypiranga é um clube que vem numa ascensão muito grande e tenho certeza que teremos uma temporada bastante promissora”, revelou o jogador.

oca se apresentará ao novo clube na quinta-feira (12), quando realizará exames médicos e passará pelos testes físicos.

“Estou bastante ansioso para iniciar os trabalhos. Quero fazer de 2025 uma temporada especial. Teremos grandes desafios pela frente e vamos nos preparar muito bem para enfrentar todos eles”, finalizou o lateral.

A abertura oficial da pré-temporada está programada para iniciar no dia 15 de dezembro, quando os atletas farão o primeiro treino sob o comando do técnico Matheus Costa.

AV Assessoria