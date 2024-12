Jaraguá é campeão catarinense após empate emocionante contra o Joinville

(Foto: Redes sociais / Jaraguá Futsal)





O título do Campeonato Catarinense de Futsal foi decidido neste sábado, no Centreventos Cau Hansen, entre Joinville e Jaraguá. A Locomotiva Amarela empatou por 2 a 2 no tempo normal em menos de uma semana após o quinto título da Liga Nacional de Futsal e conquistou o seu 12º troféu estadual.

Após vencer o jogo de ida por 3 a 2, o Jaraguá precisava apenas de um empate no tempo normal para garantir a taça. Já o JEC, atual campeão estadual, precisava vencer para forçar a prorrogação.

O confronto reuniu os dois maiores campeões do futsal catarinense: o Jaraguá, que agora possui 12 títulos estaduais e recém-coroado campeão da Liga Nacional, contra o Joinville, com oito conquistas estaduais.

O jogo começou nervoso, com muitos erros de passe de ambas as equipes e várias faltas. Logo nos primeiros minutos, o capitão do JEC, Xuxa, recebeu cartão amarelo. Aos 12 minutos, foi a vez de Leco, capitão do Jaraguá, ser advertido.

Apesar da pressão do Joinville, o Jaraguá abriu o placar com Ruan, aproveitando um chute de longe de Yan, faltando cinco minutos para o fim da primeira etapa. O empate veio pouco antes do intervalo, quando Lucas acertou um chute que desviou em Leco, tirando as chances de defesa de Nicolas.

Nos segundos finais do primeiro tempo, uma bola esbarrou no braço de Ruan, gerando um pênalti para o JEC. No entanto, a tentativa não foi convertida, mantendo o placar em 1 a 1.

Segundo tempo decisivo

A etapa final começou com intensidade, mas as equipes adotaram uma postura mais cautelosa, poupando faltas. Aos 15 minutos, o Joinville virou o jogo com Kevin, após uma bela jogada de escanteio.

Aos 12 minutos, Ruan, do Jaraguá, foi expulso após cometer uma falta dura em Xuxa, deixando a Locomotiva Amarela com um a menos em quadra. Apesar disso, o time visitante seguiu pressionando com Marcenio atuando como goleiro-linha.

A quadra úmida e escorregadia causou dificuldades, mas o Jaraguá aproveitou uma jogada rápida nos minutos finais. Com pouco mais de dois minutos restantes, Jamur, no segundo pau, empurrou a bola para o gol, garantindo o empate em 2 a 2 e o título estadual para o Jaraguá.

Com o resultado, o Jaraguá chegou ao 12º título catarinense, consolidando sua hegemonia no estado. O Joinville, por sua vez, sofreu sua primeira derrota para o rival no Cau Hansen desde 2020.

NSC Total