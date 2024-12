Felipe Baptista almeja a conquista do título da Stock Car para coroar um ano memorável

(Foto: Carsten Horst | Hyset)





Felipe Baptista, o segundo piloto mais jovem do grid da Stock Car, com apenas 21 anos, deu o que falar em 2024, sendo um dos destaques da temporada, sempre com perfomances muito boas nas pistas e contando com um ótimo trabalho da equipe Texaco Racing. Não é à toa que ele chega à Super final da Stock Car como um dos candidatos ao título do ano.

A disputa da 12ª e derradeira etapa será realizada neste fim de semana, dias 14 e 15 de dezembro, no templo do automobilismo brasileiro, o autódromo José Carlos Pace, em Interlagos (SP). Na sexta-feira (13) os carros da Stock Car vão para a pista, com a realização dos treinos livres. No sábado e domingo acontecem a classificação e as duas corridas da Super Final, que contarão com transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes (com a Corrida Principal no domingo), SporTV, BandSports e pelo StockCar Channel, canal oficial da categoria no Youtube (os três exibirão a classificação e as duas corridas).

Felipe construiu sua jornada até a grande final de forma consciente, com grande desempenho, velocidade e com muita consistência. Desde a primeira etapa do ano, em Goiânia, mostrou todo seu potencial. E se manteve assim, muito competitivo ao longo de todo o ano. Conquistou a pole e vitória logo na etapa inaugural. Depois vieram outros pódios. Teve vitórias, todas elas, em Corridas Principais (que têm maior duração e pontuam mais). Foi o Man of The Race (maior pontuador da etapa) em duas ocasiões. Foi o piloto vencedor do Prêmio Nervos de Aço em quatro oportunidades em 11 etapas. Recebeu o prêmio de Melhor Ultrapassagem por duas vezes no ano, anotou a melhor volta em quatro oportunidades.

O dono do Stock #121 olha no retrovisor e fica feliz pelo que construiu com sua equipe neste ano de 2024. “É um ano para olhar para trás e se orgulhar. Uma temporada que mostramos muita velocidade e um desempenho absurdo. Só tenho a agradecer a todo o time Texaco que se empenhou demais e deu 100% de si. Fico muito feliz em poder entregar tudo isso para eles também, esse desempenho dentro do carro, nas pistas”, enfatiza Felipe Baptista.

Ele chega a Interlagos motivado e bastante focado. Agora na etapa final, Felipe quer encerrar o ano com chave de ouro e promete dar o seu melhor para alcançar o objetivo, mas o jovem reconhece o tamanho do desafio. “Vou disputar contra caras absurdos, pilotos com carreira na Fórmula 1, carreiras internacionais, e com quem já foi campeão da Stock Car. Mas vou correr focado em entregar meu melhor possível. Estou muito feliz de chegar até aqui nessas condições, com chances de título. E, com certeza eu quero mais. Quero ser campeão e levantar essa taça para gente reafirmar todo o trabalho que foi feito ao longo do ano e comemorar muito com meu time”, destaca Felipe.

Neste fim de semana, o paulista Felipe Baptista tem a chance de se tornar o segundo mais jovem campeão da Stock Car, com 21 anos e 8 meses. Missão que ele sabe o quão importante é. “Sou o mais jovem entre os candidatos ao campeonato. E, com a idade que eu tenho, chegar disputando o título, e quem sabe sair de lá campeão é algo absurdo para mim, não consigo nem descrever em palavras. Espero muito que isso se concretize. Vou entrar na disputa de forma bem focada, com estratégia e dando meu mellhor, e sei que o time vai entregar o melhor também”, finaliza.

Quem se sagrar campeão de 2024 da Stock Car entrará para a história da categoria como o último piloto a conquistar o título na era Sedan.





Programação da 12ª etapa – Super Final em Interlagos (SP):

Sexta-feira, 13 de dezembro

09:20 – Stock Car Pro Series – Shakedown

10:50 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

14:45 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2





Sábado, 14 de dezembro

09:40 – Stock Car Pro Series – Classificação

12:40 – Visitação aos boxes

16:00 – Stock Car Pro Series – Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)





Domingo, 15 de dezembro

12:15 – Visitação aos boxes

14:30 – Stock Car Pro Series – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)





