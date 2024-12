Com duplo-duplo de Jamaal, Vasco vence Paulistano fora de casa no NBB

(Foto: Wilian Oliveira/Foto Atleta)





Em jogo marcado por muitos erros no início, o Vasco soube identificar os pontos fracos da equipe ao longo da partida, se organizou e venceu o Paulistano, por 76 a 70, nesta quarta (4), em São Paulo. Com uma vantagem de apenas cinco pontos no placar durante boa parte do último quarto, a equipe carioca conseguiu administrar o duelo e garantiu sua sétima vitória em 12 jogos.

O grande destaque da noite foi o armador Jamaal, que anotou um duplo-duplo. Foram 11 pontos, além de dez assistências e cinco rebotes. Voltando de lesão, o veterano Marquinhos também entrou bem na partida. Ele foi o cestinha do time comandado por Leo Figueiró ao pontuar 15 vezes.

Do lado do Paulistano, o argentino Ferreyra foi o maior pontuador. Foram 21 pontos dos 70 marcados pelos donos da casa.

O jogo

Foi um início de partida com muitos erros dos dois lados. O ala Marquinhos marcou no último segundo do primeiro quarto para fazer o Vasco encostar no placar: 16 a 15. No segundo período, apesar de as equipes continuarem apresentando inconstâncias na parte ofensiva, as defesas se mostraram eficientes. A parcial foi de 16 a 12 para os vascaínos.

Na volta do intervalo, o time carioca cresceu de rendimento. Retomando seu poder ofensivo, o Vasco chegou a conquistar uma diferença de sete pontos. Em resposta, o Paulistano conseguiu se recuperar e voltou a pontuar para deixar o jogo em aberto.

No último quarto, o Gigante retornou ainda melhor. Com Jamaal de maestro, a equipe conseguiu administrar a pequena vantagem no placar apesar das boas investidas do argentino Ferreyra. No fim, o armador vascaíno ainda sofreu falta e somou mais dois pontos para o time de São Januário garantir a vitória fora de casa.

Na próxima rodada, o Vasco vai até o Morumbi para encarar o São Paulo, na sexta (6), às 20h. Já o Paulistano recebe o União Corinthians na próxima terça (10), às 19h30, no Antônio Prado Júnior.

Globo Esporte