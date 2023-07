Air France se torna Parceira Oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024

A Air France anunciou hoje, 20 de julho, a assinatura do acordo de parceria com o Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos (COJOP) de Paris 2024. Dessa forma, a companhia se tornou colaboradora oficial dos 33º Jogos Olímpicos da era moderna e reforça seu apoio à organização do evento, após ter sido parceira da candidatura de Paris 2024, desde 2016.

"Estamos orgulhosos em renovar o nosso apoio aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Depois de nos emocionarmos com a escolha da capital francesa como cidade-sede, estamos ansiosos para contribuir com o sucesso desse evento mundial. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 estão alinhados com os pilares e valores da Air France. Sendo assim, no verão europeu do próximo ano, iremos destacar o melhor da França para o mundo, promovendo a excelência, o respeito e a inclusão", comenta Benjamin Smith, diretor executivo do Grupo Air France-KLM.

"As equipes da Air France já estão mobilizadas para tornar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 um sucesso. O trabalho de preparação já está sendo executado há meses e irá se intensificar até o próximo verão na Europa. O nosso objetivo é transportar atletas e torcedores para os locais das competições olímpicas e paralímpicas. Essa será uma verdadeira aventura que os nossos 38 mil colaboradores - pilotos, comissários de bordo e agentes de solo - estão ansiosos para compartilhar com os visitantes de todo o mundo", ressalta Anne Rigail, diretora geral da Air France.

"É com uma emoção especial que recebemos a Air France como Parceira Oficial dos Jogos de Paris 2024. Uma companhia histórica, considerada uma joia da indústria francesa, que tem uma forte história com os jogos e nos apoiou desde a fase de candidatura, em 2016. Juntos, vamos receber o mundo, dando vida ao nosso lema: ‘Vamos abrir os Jogos para todos’ e cumprir nossa promessa de realizar a competição ao estilo francês”, complementa Tony Estanguet, presidente dos Jogos de Paris 2024.

Air France já está se preparando para viver a magia dos Jogos de Paris 2024

As equipes da Air France, em Paris e em todo o mundo, estão mobilizadas para preparar a chegada dos atletas, torcedores e mídia à França para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

É importante ressaltar, que será dada atenção especial aos viajantes com mobilidade reduzida e com deficiência, os quais poderão contar com o serviço SAPHIR* da companhia para qualquer pedido de assistência.

Os colaboradores da Air France também estarão aptos para auxiliar com o transporte de equipamentos esportivos necessários para as diferentes modalidades olímpicas e paralímpicas: dardos, varas, caiaques, bicicletas, cadeiras de rodas e até as pranchas de surfe, que vão enfrentar as ondas de Teahupo'o, no Taiti.

Além disso, a companhia aérea participará do processo de check-in, que estará disponível na Vila Olímpica e Paralímpica, em Seine Saint-Denis, para permitir que os atletas façam o procedimento e “despachem” suas bagagens e equipamentos esportivos diretamente no local, antes do voo de retorno. Com isso, eles poderão seguir para o aeroporto por meio de um caminho exclusivo.

Air France – parceira da candidatura de Paris 2024

Desde 2016, a Air France apoia a candidatura da capital francesa para a organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Na ocasião, 10 aviões da companhia foram decorados para a celebração, exibindo, durante os anos seguintes, o logotipo composto por uma Torre Eiffel estilizada, com desenho do número 24.

Em setembro de 2017, foi a bordo da Air France que a delegação francesa, liderada por Tony Estanguet, voltou de Lima (Peru) após a escolha de Paris como cidade-sede dos Jogos de 2024. Já em 9 de agosto de 2021, no Japão, a bandeira olímpica voou para Paris a bordo da aeronave da Air France, após a cerimônia de encerramento dos Jogos de Tóquio 2020. Recebida no aeroporto Paris-Charles de Gaulle pelas equipes da companhia, a delegação francesa anunciou oficialmente a contagem regressiva até 26 de julho de 2024, data da cerimônia de abertura dos Jogos de Paris 2024.

Um recorde nos Jogos de Albertville em 1992

A Air France transporta delegações esportivas francesas e internacionais para os Jogos Olímpicos desde 1952.

Como transportadora internacional oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno de Albertville, em 1992, e Parceira Oficial da equipe olímpica e paralímpica da França durante essa edição, a Air France transportou a chama olímpica de Atenas (Grécia) para Paris a 2.200 km/h a bordo do Concorde. Essa conquista histórica rendeu à companhia um recorde: o da chama mais rápida da história.

*Durante mais de 20 anos, o serviço SAPHIR tem fornecido assistência aos clientes da Air France com deficiência, tanto antes como após o voo, durante todo o processo do cliente: desde o auxílio na reserva e emissão de bilhetes até a coordenação da assistência em colaboração com o serviço de transporte especial. A Air France transporta cerca de 600.000 clientes com essa assistência especializada a cada ano. Para obter mais informações, em inglês, clique aqui.