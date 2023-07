Filipe Toledo é campeão da etapa de Jeffreys Bay e conquista vaga olímpica

(Foto: Beatriz Ryder/World Surf League)





Nesta quarta-feira (19), o atual campeão mundial, Filipe Toledo, é o grande vencedor da etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul. Após um verdadeiro show de surf, o brasileiro confirmou o tricampeonato no icônico evento africano do tour, após bater o australiano Ethan Ewing, e se isolou na liderança do circuito mundial. Com o resultado, Filipinho carimbou sua vaga para representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris em 2024.

Durante a disputa da final, Filipinho não deu nenhuma chance para o australiano. O brasileiro finalizou o campeonato com o maior somatório do evento, com 18,76 pontos e a maior nota de toda a etapa, um 9,93, beirando a perfeição, deixando Ethan Ewing sem reação e em combinação durante a bateria.

Essa foi a terceira conquista de Filipe Toledo em Jeffreys Bay, somando atuações dominantes em solo africano. O atual campeão mundial disputou 3 finais em J-Bay e venceu em todas as oportunidades. Filipinho alcançou a marca de 15 títulos em 21 finais disputadas na carreira, ficando atrás apenas de Kelly Slater e Gabriel Medina, como o surfista em atividade com mais etapas vencidas.

Esse resultado garantiu Filipe Toledo nas Olimpíadas de Paris em 2024, já que, na pior das hipóteses, ele só poderia ser ultrapassado por apenas 1 brasileiro no ranking geral, e o circuito mundial de surf garante duas vagas por país nos Jogos Olímpicos do ano que vem. A última etapa da liga mundial de surf será disputada em Teahupoo, no Taiti, mesmo local onde serão disputadas as Olimpíadas, que pode ser bastante valiosa para o campeão se preparar para representar o Brasil em 2024.