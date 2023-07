Praticar atividade física com postura inadequada pode causar o desenvolvimento de uma patologia grave na coluna

Seja falta de tempo, aplicativos de celular, blogs especializados, videoaulas ou espaços que alugam o uso de aparelhos, cada vez mais as pessoas aderem à prática de realizar atividades físicas sozinhas. Mas, será que o cuidado com a coluna vertebral está sendo levado em consideração?

Segundo o Dr. André Evaristo Marcondes, ortopedista e especialista em coluna do Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês, durante a atividade física, as pessoas precisam prestar atenção e corrigir a postura para prevenir dores ou desenvolver uma patologia grave na coluna causadas por desvios posturais.

Durante o treino, a atenção deve ser redobrada para que uma atividade saudável não se torne um problema. “Muitas vezes, uma pessoa que assiste a vídeoaulas acredita que está fazendo o exercício de maneira correta, porém por mais que ela não sinta dor naquele instante, ela pode estar prejudicando algum segmento da coluna” explica o especialista.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, 60,1% dos homens entre 18 e 24 anos praticam exercícios. Já aos 65 anos, apenas 27,5% deles se exercitam. Entre as mulheres, os números são ainda mais preocupantes, 24,6% delas de 25 a 45 anos se exercitam com alguma frequência. Acima dos 65, 18,9% se movimentam com regularidade.

Saiba quais áreas da coluna podem ser prejudicadas

Os maiores riscos estão localizados na coluna lombar, seguidos da coluna cervical (região do pescoço). Em alguns casos as lesões musculares também aparecem por excesso de treinamento e quando não existe o tempo devido de recuperação do músculo.

A região da lombar é a que suporta a maior parte do peso corporal. Exercícios para essa região são ótimos para o fortalecimento dos músculos da coluna, prevenindo-a de dores e lesões. No entanto, sobrecarregá-la ou fazer um exercício de maneira incorreta com frequência, pode gerar lombalgia, ou seja, quadro de dor lombar. “Se ao pular, agachar ou fazer um movimento, a pessoa sente dores, que não estão totalmente relacionadas ao treino, ela pode estar fazendo errado ou apresentar algum dano que precisa ser investigado. Até a dor muscular pode ser um sinal de exagero,” alerta o especialista.

Alguns traumas na coluna podem não apresentar sintomas por um determinado período de tempo e, por conta disso, a pessoa pode ter alguma alteração e não saber. Por isso, é preciso fazer uma avaliação antes de iniciar a prática esportiva e, mesmo que opte pelas facilidades da tecnologia, é importante ter profissionais capacitados dando o apoio prévio e necessário para cada caso. “Nem sempre os exercícios que são indicados para uma pessoa também são ideais para você", finaliza o cirurgião.