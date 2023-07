Red Bull Bragantino e New Balance lançam uniforme da temporada 2023 com inspiração na tradição e no futuro

O Red Bull Bragantino está de uniforme novo para encarar seus próximos desafios nos gramados. Nesta quarta-feira (05), o clube paulista lança a camisa da temporada 2023 em parceria com a New Balance, marca norte-americana que é fornecedora oficial de material esportivo e patrocinadora do time. A confecção do kit foi inspirada em uma mescla de tradição e futuro, com referências à nova era moderna do Red Bull Bragantino, e também em elementos da cidade de Bragança Paulista, onde fica a sede da equipe.

O destaque da coleção é a camisa 1, que o Red Bull Bragantino utilizará principalmente em jogos como mandante. A peça, confeccionada em poliéster, mantém a cor branca como principal, mas com a novidade da inclusão dos detalhes em vermelho, que trazem um design mais moderno ao uniforme. A gola V e a barra, projetadas de maneira assimétrica, também dão um ar contemporâneo à camisa, inspirada no futuro e nesta nova era do clube.

As três versões da camisa de goleiro, por sua vez, contribuem para contar a longa história existente entre o Red Bull Bragantino e Bragança Paulista. O design das peças, nas cores roxo, vinho e amarelo, foi inspirado na bandeira da cidade do interior paulista.

“A New Balance baseou-se em três conceitos para desenvolver a nova camisa do Red Bull Bragantino. A marca levou em conta a inovação, especialmente no desenho assimétrico da peça; a autoconfiança, para inspirar os jogadores dentro de campo; e a autenticidade, uma das principais características do clube e de sua torcida. Esta coleção transmite não somente a essência do Red Bull Bragantino mas também da própria New Balance. São duas marcas que olham para o futuro e que buscam servir de referência positiva para quem está ao seu redor”, disse Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.

“O conceito criativo global da New Balance caiu como uma luva para o momento do Red Bull Bragantino, que busca aproximar cada vez mais o time de seus torcedores. Os jogadores vestindo as camisas de modo casual conecta jogadores e consumidores, nossos dois grupos protagonistas, ilustrado por uma cena do cotidiano”, explicou Rafael Niro, gerente de marketing e comunicação do Massa Bruta.

A coleção 2023 nesta parceria entre Red Bull Bragantino e New Balance, que estará à venda para os torcedores a partir desta quarta-feira (05), traz também como diferencial versões customizadas para as equipes masculina e feminina do clube, principalmente no ajuste do uniforme de acordo com a estrutura corporal de cada gênero. O kit também inclui camisas de treino e pré-jogo com modelagem em gola careca, entre outros itens.

O Red Bull Bragantino estreará o uniforme neste domingo (09). O time masculino entrará em campo com a nova camisa no Nabizão pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, contra o São Paulo.

O uniforme estará à venda no e-commerce da New Balance e da Red Bull Shop, nas lojas físicas do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista (Nabizão e Casa Red Bull Bragantino), e nas principais redes de produtos esportivos.