Luisa Stefani vai às quartas de final em Wimbledon ao lado de Caroline Garcia

Luisa Stefani, 14ª colocada do ranking mundial, e a francesa Caroline Garcia seguem embaladas e, nesta segunda-feira (10), garantiram vaga nas quartas de final de dupla feminina em Wimbledon, evento mais tradicional do tênis, jogado no piso de grama do All England Club, em Londres. A parceria, que foi campeã na grama do WTA 500 de Berlim, na Alemanha, derrotou a húngara Timea Babos, ex-número 1 do mundo, e a belga Kirsten Flipkens, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (10-8) e 6/3, após 1h37min.

Esta será a segunda quartas de final de Grand Slam em dupla feminina para Luisa que foi semifinalista do US Open de 2021, onde acabou se machucando e ficando um ano fora das quadras.

"Ótimo dia hoje, muito boa vitória. Jogamos bem apesar do susto no tie-break do primeiro set, quando estivemos em vantagem, deixamos empatar, tivemos set-point abaixo, mas conseguimos segurar super bem. O segundo set foi muito melhor contra duas jogadoras experientes e boas duplistas. Muito feliz de passar para as quartas. Agora mais uma pedreira contra tenistas que já foram campeãs aqui em Wimbledon, mas muito animada para o desafio. Vamos para o desafio", disse Luisa, patrocinada pela Fila e Faros Invest, embaixadora XP COB e que conta com os apoios da Liga Tênis 10 e Bolsa Atleta.

Luisa e Garcia somam agora sete vitórias em sete partidas juntas. Campeãs do WTA 500 de Berlim, na Alemanha, elas encaram a dupla das campeãs de 2019, a taiwanesa Su Hsieh e a tcheca Barbora Strycova. Hsieh tem outro título na grama sagrada em 2021 com a belga Elise Mertens.