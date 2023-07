Ribeirão Preto se destaca no Troféu Brasil de Atletismo

Jovens do Projeto Atletismo e Cidadania, apoiados pela AAARP (Associação dos Amigos do Atletismo de Ribeirão Preto) e Secretaria Municipal de Esportes da cidade, se destacaram no Troféu Brasil de Atletismo, realizado em Cuiabá (MT), de 6 a 9 de julho. Acompanhados pelo treinador André Luiz Gonçalves da Silva, os esportistas Victor Hugo Alves Santos, Gabriel Carvalho Araújo Silva e Rita Lorena Marques da Costa alcançaram posições de destaque na competição.

Santos, de 21 anos, conquistou o 5º lugar nos 1.500 metros rasos, com o tempo de 3min51s9d. Ele também foi semifinalista nos 800 metros rasos, com 1min49s99d. Silva, de 25 anos, ficou em 11º lugar no salto em altura, com a marca de 1m85cm. Rita Costa, de 20 anos, atingiu o 13º lugar no salto em altura, com 1m60cm.

“Os resultados dos atletas de Ribeirão Preto são motivo de orgulho para a cidade e o Estado de São Paulo. Eles mostram que o trabalho do Projeto Atletismo e Cidadania está dando frutos, porque os jovens estão se destacando no cenário nacional”, afirma o ex-atleta Sidnei Avelino do Santos, criador do projeto.