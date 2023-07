Sassuolo veta venda de brasileiro para a Rússia por "questões éticas"

(Foto: Getty Images





O Sassuolo se recusou a negociar o lateral-esquerdo brasileiro Rogerio para o Spartak Moscou. De acordo com a diretoria do clube italiano, as razões para isso foram "éticas". O valor oferecido foi de 8 milhões de euros, o equivalente a R$ 42,5 milhões.

— É verdade. A negociação foi feita junto ao seu advogado, e houve uma proposta importante de 8 milhões de euros. Considerando tudo, nós decidimos não seguir adiante, como proprietários e diretores. Razões éticas, não quisemos negociar com os russos — comentou o CEO do Sassuolo, Giovanni Carnevali.

Por causa da Guerra na Ucrânia, clubes russos foram suspensos das competições da Europa. O Sassuolo optou por não negociar o jogador brasileiros com representantes da Rússia.

— Nós quisemos fazer a consciência prevalecer, não fazer negócios com um certo país. E sim, correndo o risco de perder o jogador de graça. Não é que ele não está no mercado, ele está. Mas foi uma escolha de natureza diferente. Se vierem outras propostas, vamos avaliar — afirmou Carnevali.

Rogerio está no time profissional do Sassuolo desde 2017/18, quando foi emprestado pela Juventus. De lá para cá, foram 156 jogos oficiais. O contrato dele com o clube se encerra em junho de 2024.

