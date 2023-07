Umbro lança pack Polar Magma para chuteiras de futebol de campo, society e futsal

“Calor para incendiar. Frieza para decidir”. É com este lema que o novo pack de chuteiras POLAR MAGMA da Umbro Brasil é lançado nesta terça-feira (27), chegando para marcar ainda mais a presença da empresa dentro dos campos e quadras de futebol do país. Mundialmente reconhecida por sua força e tradição dentro do esporte mais popular do planeta, a marca inglesa apresenta novos visuais para três de suas principais chuteiras: a Adamant, profissional para o gramado, a Astro, desenvolvida especialmente para o society, e a Pro 5 Bump, a mais querida por quem joga futsal.

Cada um dos modelos recebe uma capa personalizada que mescla tons alaranjados referentes ao fogo com o branco e o prateado que coloca o gelo em evidência. Cada um com seu próprio estilo e design, mas todos com tecnologia, conforto, durabilidade e eficiência já aprovados desde o lançamento de suas versões originais. Impossível não causar impacto sobre os adversários quando entrar para um duelo com uma chuteira do pack Polar Magma nos pés.

Por que Polar Magma?

Seja jogado profissionalmente ou apenas entre amigos, o futebol proporciona diferentes momentos dentro de um mesmo confronto. Há momentos em que é preciso acelerar, aumentar a energia e botar fogo na partida. Transformar o ambiente em uma panela de pressão. E também existem momentos para dosar o ritmo, ser frio e calculista para manter o controle da situação. O pack Polar Magma foi desenvolvido para aqueles jogadores que sabem incendiar um jogo, mas também têm gelo nas veias para suportar a pressão adversária.

E não é qualquer um que sabe fazer isso. Ler o momento e ter o controle do ritmo do jogo é para poucos. Saber a hora de decidir uma partida também. Por isso as chuteiras Polar Magma trazem à tona esse equilíbrio perfeito. Uma mistura única para fazer a diferença no gramado natural, no sintético e também no rápido salão.

Adamant Polar Magma

Nascida com atributos voltados à máxima precisão com a bola, a Adamant foi desenvolvida com a tecnologia exclusiva “Diamond Grip”, uma superfície de contato emborrachada e texturizada em alto relevo que facilita o controle e o direcionamento da bola. Feita para “grudar” a redonda no pé na hora do domínio e colocá-la com precisão onde quiser.

Para garantir desempenho, segurança e durabilidade, a Adamant é constituída por um knit de alta compressão e um laminado em PU fino e maleável. O conforto e a firmeza nos pés, assim como a liberdade dos movimentos, também é garantida por outros elementos como texturas internas e palmilha de montagem estrutural injetada. Tudo projetado para melhorar o grip durante o uso.

Outro diferencial da Adamant está em suas travas, posicionadas em formatos cônicos, para facilitar mudanças rápidas de direção, e “Chevron” (triangulares), que garantem maior tração para arrancadas. Para finalizar o solado, que é construído em TPU, um efeito translúcido faz com que a Adamant seja linda de cima a baixo.

Astro Polar Magma

Desenvolvida desde o início com foco na modalidade, a Astro foi lançada para ser a chuteira de todos que jogam futebol society e buscam um calce profissional para entrar em quadra. A alta performance faz parte do seu DNA e cada etapa do seu desenvolvimento considerou isso. Além de um ajuste firme aos pés, a chuteira possui texturas que aumentam o controle de bola, assim como a precisão para passes, lançamentos e chutes ao gol.

O cabedal é construído em uma mistura de laminado com TPU fusionado, e um material têxtil com knit que cobre todo o peito do pé até o colarinho. O forro interno conta com um aspecto de couro, completando os elementos que dificultam a entrada das indesejadas borrachinhas que revestem o gramado sintético do society.

No solado, mais tecnologia. Originário da renomada Pro 5, o Bump também faz parte da Astro. Constituído por um EVA super macio e texturizado, proporciona maior amortecimento à pisada, causando um menor impacto às articulações e um maior retorno de energia. Sua palmilha também é feita com o EVA Bump da Umbro.

Pro 5 Polar Magma

Uma das chuteiras preferidas por quem joga futsal, a Pro 5 Bump foi desenvolvida para quem busca as melhores condições de amortecimento, impulsão e retorno de energia dentro de quadra. Uma entrega 100% profissional mesmo para quem joga apenas por diversão. O conjunto da sola, entressola e palmilha se destaca pelo uso de um composto de E.V.A. texturizado que diminui o impacto nas articulações e garante amortecimento de ponta a ponta. O solado translúcido evidencia seu DNA.

Desenhado de maneira assimétrica, o cabedal da Pro 5 Bump é construído em couro natural e conta com costuras precisamente posicionadas para que a chuteira abrace o pé do atleta e proporcione o máximo conforto. Sua biqueira de camurça reforça a área frontal e aumenta o poder de finalização de quem a usa, enquanto uma combinação de MESH fusionado com laminado em aplique garante tanto um reforço na pisada como uma maior respirabilidade aos pés.

A Pro 5 Bump une estilo, tecnologia e história, sendo a versão mais recente de uma linha já consagrada entre grandes nomes do futsal. Uma verdadeira lenda da modalidade que agora ganha uma cara nova sem perder toda a sua confiabilidade.

Todas as chuteiras do novo pack Polar Magma da Umbro, incluindo suas versões takedown, já podem ser encontradas no e-commerce da empresa e em parceiros de varejo. Para este lançamento, uma nova caixa exclusiva com grafismos referentes ao fogo e ao gelo foi desenvolvida para embalar a Adamant, a Astro e a Pro 5 Bump.