Climão! Simeone manda recado para João Félix: “Ninguém está acima do clube”

(Foto: Getty Images)





O técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, deu nesta quarta-feira sua primeira coletiva de imprensa na pré-temporada. E, questionado sobre o futuro de João Félix, que voltou de empréstimo do Chelsea, foi duro e mandou um recado ao jovem português de 23 anos.

- O mais importante não é nenhum dos jogadores do elenco, o mais importante aqui é o Atlético. O Atlético é muito mais importante do que nós. E, quando chega ao clube, há valores como o respeito, o compromisso, a humildade… Até o último dia tem quer ter (esses valores), esteja aonde estiver. Ninguém, saliento, absolutamente ninguém está acima do clube – afirmou Simeone, que tem um histórico de problemas com João Félix.

Recentemente, em entrevista ao jornalista Fabrizio Romano, João Félix disse que gostaria de defender a equipe catalã. As palavras do jogador não repercutiram bem dentro do Atlético. Segundo publicação do jornal Marca, dirigentes consideraram uma atitude desrespeitosa e pouco profissional.

João Félix tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2027 e já teve o Paris Saint-Germain apontado como próximo destino. O clube espanhol, no entanto, só estaria disposto a negociar na casa dos 100 milhões de euros.

Ele foi contratado junto ao Benfica por 127,2 milhões de euros em 2019, sendo a quinta transferência mais cara da história do futebol. Caso uma proposta interessante não chegue, Félix, que no momento treina à parte, será reintegrado ao elenco comandado por Diego Simeone, com quem teve problemas de relacionamento na última temporada.

