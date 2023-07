Classificado à próxima fase da Série D, Rafael Costa vai em busca do seu quinto acesso na carreira

Com a vitória por 1×0 sobre o Concórdia, dentro de casa, na última rodada da primeira fase, o GE Brasil conquistou uma das vagas para a próxima fase da Série D do campeonato brasileiro.

No elenco da equipe Xavante, um atleta conhece bem o caminho do acesso. O atacante Rafael Costa, de 35 anos, está em busca do seu quinto acesso na carreira. O centroavante já conquistou esses feitos em 2008 (Avaí), 2013 (Figueirense), 2014 (Ponte Preta) e 2017 (Ceará), todos para a elite do futebol nacional.

“Essa é a minha segunda Série D. É uma competição extremamente difícil e nessa reta final, com jogos mata-mata, quem errar menos vai conquistar os objetivos”, destacou o atacante.

Na segunda fase, o GE Brasil enfrentará o Patrocinense/MG. O primeiro confronto, que será disputado no estádio Bento Freitas, ainda não teve a data confirmada pela CBF, mas deverá ser realizada no próximo fim de semana.

“Jogo muito complicado. Vamos estudar bem o adversário essa semana para que a gente não seja surpreendido. Temos um grupo focado em fazer história e queremos devolver o GE Brasil à Série C. Esperamos o estádio lotado para nos incentivar e empurrar para uma grande vitória”, finalizou Rafael Costa.

Quem avançar, enfrentará Portuguesa/RJ ou Operário/MT nas oitavas de final da competição nacional.