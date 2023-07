Empresa comandada por Jay-Z anuncia fusão com agência brasileira de futebol

Nesta quinta-feira (6), a Roc Nation LLC, empresa de entretenimento norte-americana comandada pelo cantor Jay-Z, anunciou a fusão com a TFM Agency, grupo brasileiro que trabalha com agenciamento de atletas importantes do futebol mundial, como Vini Jr, Gabriel Martinelli e Endrick.

A partir de agora, a Roc Nation Sports Brazil assume todo o portfólio da TFM, incluindo a gestão de carreira dos jogadores, além de potencializar a exposição global dos clientes. A ideia é maximizar o crescimento dos atletas fora do âmbito esportivo, com parcerias comerciais, campanhas e lançamentos de produtos exclusivos.

O projeto comandado pelo rapper é líder no mercado de entretenimento e atende personalidades internacionais, como Alicia Keys, Kevin De Bruyne, meio-campista do Manchester City, o belga Romelu Lukaku e Federico Dimarco, da Inter de Milão.

Com sede em São Paulo, a Roc Nation Sports Brazil começa os trabalhos com mais de 100 clientes no país. Os líderes da operação brasileira serão os mesmos executivos que estavam à frente da TFM. Ao lado do executivo Frederico Pena, os sócios Marcos Casseb, Lucas Mineiro, Renato Martinez, Octavio Rigoni e Thiago Freitas, terão a missão de projetar novos talentos no futebol brasileiro.

“A Roc Nation simboliza o que de melhor o esporte, entretenimento e cultura podem oferecer. Em um mundo no qual os ícones desses diferentes segmentos estão cada vez mais próximos, poder disponibilizar aos brasileiros uma representação efetivamente abrangente e global, em condições nunca antes oferecidas a eles, é gratificante”, comenta Frederico Pena, presidente da Roc Nation Sports Brasil.

Michael Yormark, Presidente da Roc Nation Sports International, expressa: “É com muito entusiasmo que anuncio nossa entrada no Brasil. Quando iniciamos esta empreitada de expansão global em 2019 eu tinha muitas ambições para a RNSI. Desde então, crescemos na Europa, África do Sul e EUA. Essa expansão estratégica marca a continuação do que estamos construindo aqui na Roc Nation; uma representação de "primeira classe" para alguns dos maiores atletas do mundo”.