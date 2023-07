Copa do Mundo Feminina: entenda o preparo físico de uma jogadora

(Foto: Thais Magalhães)





A partir desta quinta-feira (20), seleções de 32 países participam da Copa do Mundo Feminina da FIFA. O futebol tem um papel importante no Brasil e na cultura do País. O esporte vem ganhando espaço entre as mulheres que praticam a modalidade e tende a se desenvolver e crescer. O professor do curso técnico em Organização Esportiva da Escola Técnica Estadual (Etec) de Esportes – Curt Walter Otto Baumgart, localizada na Capital, Vinicius Hirota, explica quais são os cuidados que as atletas devem ter com a o condicionamento físico e saúde, incluindo alimentação, descanso, horas de sono e psicológico.

“A Copa do Mundo é considerada um megaevento e o período de preparação física é importante. Unir o time é fundamental para que seja realizado o entrosamento entre as jogadoras. Quando pensamos no aspecto tático, a modalidade exige força e velocidade”, comenta.

Mulheres atletas que praticam esporte como futebol devem ter alimentação rica em carboidratos, que atuam como fonte principal de energia. Uma boa quantidade de proteínas vitaminas e gordura também faz parte da dieta da grande maioria das atletas.

Hidratar-se também é fundamental. A ingestão de água para o bom desempenho deve ser feita antes, durante e depois das partidas.

“Uma boa noite de sono também é importante. Por isso, a seleção brasileira está realizando a aclimatação, com a finalidade de combater os efeitos da diferença de fuso horário (conhecido como jetlag). Há 13 horas de diferença entre Brasil e Austrália e 15 horas para Nova Zelândia”, explica Hirota. Para solucionar esse problema, as atletas devem tomar sol durante o dia ou ficar em ambientes iluminados e dormir em locais bem escuros.

O aspecto psicológico também merece atenção. “No caso do time brasileiro, a cobrança tende a ser maior, pois o Brasil nunca levantou a taça de uma Copa do Mundo Feminina”, afirma o professor. Se depender da nossa torcida, chegou a vez das brasileiras.

O torneio segue até 20 de agosto e ocorre nas cidades de Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth e Sydney, na Austrália, e Auckland, Dunedin, Hamilton e Wellington, na Nova Zelândia.