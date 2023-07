Igualdade no esporte: pesquisa da iStock aponta baixa representação feminina em imagens

Com a espera pelo início da Copa do Mundo Feminina 2023, iStock, plataforma de e-commerce que fornece conteúdo visual premium para pequenas e médias empresas, criativos e estudantes em todo o mundo, divulgou um estudo em que apenas 9% dos conteúdos visuais mais baixados representam mulheres e garotas ativamente participando de esportes. Os resultados são minimamente melhores quando observa-se imagens de futebol, com apenas 13% dos conteúdos baixados de clientes sobre futebol mostram mulheres e garotas.

De acordo com os especialistas visuais da iStock, esses resultados falham em refletir a expectativa do consumidor a respeito da representação visual de mulheres no esporte. A pesquisa VisualGPS da iStock indica que 90% dos brasileiros concordam que organização e negócios de todos os tamanhos deveriam se esforçar para promover estrelas dos times femininos. Além disso, não é suficiente apenas aumentar a representação, a partir dos 85% das pessoas que esperam ver retratos autênticos de atletas mulheres em que destacam suas habilidades e atletismo, e não o foco em beleza, glamour ou apelo sexual.

“A fim de fazer uma ponte na lacuna de gênero do esporte, representar a experiência feminina no esporte através de uma lente inclusiva é a chave. Mostrar os fãs, jogadoras, treinadores, mães, líderes da comunidade, donos dos clubes esportivos e assim por diante”, disse Jacqueline Bourke, Diretora de Creative Insights para a Europa, Oriente Médio e África na iStock. “Segundo a nossa pesquisa VisualGPS, quase 1 em cada 3 mulheres que não jogam ou acompanham esportes declararam que nunca lhes deram a oportunidade de aprender sobre ou até mesmo se sentiram com medo de um possível julgamento. Os negócios têm uma oportunidade para ajudar a empoderar mulheres e garotas no esporte ao usar visuais autênticos e inclusivos, ao focar em quais esportes elas podem praticar e não em sua aparência”.

A pesquisa VisualGPS ainda revela uma busca intensificada para engajar com os esportes na categoria feminina, uma vez que quase 9 em cada 10 brasileiros de todos os gêneros consideram crucial fornecer a atletas mulheres o mesmo nível de cobertura midiática que seus colegas homens recebem. Os patrocinadores esportivos estão observando, a partir dos dados do Sponsor United, o crescimento global de 20% nos patrocínios do esporte feminino em 2022. Além disso, a Copa do Mundo feminina já vendeu cerca de um milhão de ingressos, ultrapassando as vendas totais no campeonato da França 2019, resultando em prova concreta do crescimento do apoio ao esporte feminino.

Para apoiar pequenos negócios no setor de marketing do cenário esportivo feminino, os especialistas visuais da iStock propõe as seguintes recomendações:

Escolha visuais com representações das habilidades atléticas e ações em ‘momentos-chave’ de mulheres atletas, ao invés de focar na aparência, e assim, evitando a sexualização de seus corpos.





Imagens e vídeos que mostram a realidade das mulheres e garotas no esporte, tanto em nível de elite como de base, e criam um envolvimento profundo.





Procure por visuais que incluam equipe de suporte feminina (treinadoras, por exemplo), uma vez que promove uma representação mais compreensiva de poder, habilidade e envolvimento sustentado das mulheres no esporte como um todo.





Pense em utilizar visuais com uma ampla possibilidade de emoções além da alegria, como a raiva, decepção, determinação, frustração, amor, dor e felicidade.





Não esqueça de mostrar a representação de todos os gêneros torcendo pelo esporte feminino e aproveite o forte senso de comunidade presente neste contexto.





Acima de tudo, garanta que o seu conteúdo visual representa diversidade a partir da idade, etnia, habilidade e corpos reais nos esportes que está mostrando.

Para encontrar fotografias e vídeos que representam autenticamente a mulher no esporte, visite www.istockphoto.com.