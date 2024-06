Atleta do Recreio da Juventude é convocada para Seleção Brasileira Júnior que disputará Pan-Americano sub-19, no México

A atleta Maria Clara Lima, de 18 anos, foi convocada para a Seleção Brasileira de Badminton Júnior para disputa do Pan-Americano da modalidade, que ocorrerá entre 11 e 13 de julho de 2024, na cidade de Aguascalientes, no México.

A atleta, que ingressou no badminton do clube em 2024, passará antes por um período de treinamentos com a Seleção na cidade de Americana-SP, entre os dias 29 de junho e 8 de julho, na preparação para o torneio na cidade mexicana. O técnico Noeslem Lima, da equipe de Badminton do Clube, falou sobre a convocação de Maria Clara para uma competição tão importante:

- A convocação para a Seleção Brasileira é o ápice do atleta e do trabalho do Clube. A Maria Clara hoje é a melhor jogadora de simples sub-19, então o Brasil deve ter sempre os melhores nas competições. Para o Departamento, é a certeza de que estamos no caminho certo.

A jovem do Recreio da Juventude foi campeã das duas etapas do Circuito Nacional de Badminton na categoria sub-19 na classe feminina simples. Além disso, na etapa disputada em Curitiba-PR e encerrada no domingo, 19, Maria Clara foi vice-campeã de duplas femininas na categoria principal, ao lado de Maria Júlia Nascimento, 19, também do Recreio.

O Badminton é uma das modalidades do projeto Recreio da Juventude – Despertar Olímpico e tem o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

A modalidade integra o projeto Formando Atletas – Badminton Nº SLIE: 210123 - Parceria Recreio da Juventude e Ministério do Esporte através da Lei de Incentivo ao Esporte – Lei 11.438/2006.

Esta ação integra o projeto Badminton - Base Forte, Futuro Olímpico, financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do PRÓ-ESPORTE/RS.