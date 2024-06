Vôlei: Pinheiros faz evento de boas vindas para início da temporada 2024/25

(Foto: Gabriella Garbim/ECP)





Com cinco novidades no elenco, o E.C. Pinheiros deu o pontapé inicial para a temporada 2023/24. Nesta quarta-feira, dia 19, o Clube fez um evento de boas vindas para as atletas. Nas próximas semanas, será realizada a apresentação oficial, aberta à imprensa e aos patrocinadores.

O evento contou com a presença do vice Presidente do Clube, Ney Caminha David, do Manager de vôlei, Antônio Berardino Santos, o Dininho, do técnico Duda Nunes e sua comissão, além dos representantes técnicos da base, Sílvio e Junior Rodart, que no bate papo com as jogadoras, fizeram uma projeção do trabalho que será realizado ao longo da temporada.

“O passado a Deus pertence, o futuro a gente faz. Com comunicação, ajuda e empatia, vamos fazer com que consigamos atingir nossos objetivos. Temos que ter os pés nos chãos e dar ferramentas para vocês trabalharem. Os processos são seguidos e aprimorados todos os dias. Vamos ter muito diálogo, parceria, e compreensão. Temos tudo para dar certo e vamos fazer acontecer”, disse o novo manager do vôlei, Dininho Santos, que veio do Osasco São Cristóvão Saúde.

Dentro de quadra, as novidades são a levantadora americana Seleisa Elisaia, que está realizando os últimos trâmites de passaporte, por isso não esteve presente, a oposta Franciane Richter, a ponteira Talia Costa, a líbero Ju Perdigão e a central Letícia Hage. Já Breno Henrique Gato Martins de Souza chega para ser o fisioterapeuta do time.

O técnico Duda Nunes, em sua fala, cumprimentou as jogadoras e destacou. “Neste ano estamos iniciando um processo e isso é muito importante. Por isso, a ideia é que todos participem das decisões. Vamos trabalhar assertivamente”, comentou.

O Pinheiros ainda não tem elenco fechado para a temporada. Devem chegar outros reforços nos próximos dias e jogadoras da base devem fazer a transição para o adulto, para compor o elenco.