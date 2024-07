Talita e Taiana são campeãs da 5ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em Cuiabá. A dupla venceu Thamela e Elise na final por 2 sets a 1. Com a vitória no torneio, Talita e Taiana assumem a primeira colocação do ranking nacional.

Na final, o confronto foi disputado. No primeiro set, Talita e Taiana encaixaram bem os ataques, marcando 14 dos seus 21 pontos nesse fundamento. Elas venceram o primeiro set por 21 a 15. Thamela e Elise reagiram no segundo período de partida vencendo por 21 a 17. Com os dois sets empatados, Talita e Taiana venceram o tiebreak por 15 a 13. Elas contaram com cinco pontos de erros das oponentes, enquanto não cederam nenhum.

Nas disputas do masculino, Guto e Symon foram os campeões da etapa. Eles venceram a dupla Artur e Adrielson por dois sets a um. Após perderem o primeiro set por 21 a 15, Guto e Symon venceram o segundo e terceiro set por 21 a 10 e 15 a 8 respectivamente.

A próxima etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia está programada para os dias 11 a 15 de setembro, em São Luís do Maranhão. Antes disso, o Brasil terá quatro duplas disputando as Olimpíadas de Paris. Barbara/Carol e Duda/Ana Patrícia disputam no feminino. Enquanto Evandro/Artur e André/George brigam pelo masculino.

Globo Esporte