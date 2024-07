Brasil perde para a Polônia e é 4º na Liga das Nações feminina

A campanha histórica na fase de classificação, com 12 vitórias em 12 jogos, virou um amargo quarto lugar na Liga das Nações (VNL) feminina de vôlei. O Brasil perdeu a disputa do bronze para a Polônia, por 3 sets a 2 - parciais de 21/25, 28/26, 21/25, 25/19 e 9/15. Com altos e baixos, a seleção verde e amarela pareceu sentir a parte física em alguns momentos. Gabi e Júlia Bergmann foram os grandes destaques brasileiros neste domingo, com 22 e 20 pontos, respectivamente.

Os próximos compromissos oficiais do Brasil serão nas Olimpíadas, e a reta final da Liga das Nações precisa ser levada em consideração. Algozes da seleção na semifinal e na disputa pelo bronze, respectivamente, Japão e Polônia também serão adversários na fase de grupos em Paris. Júlia Bergmann comentou: "Cometemos alguns erros no saque, na defesa e no bloqueio. Lutamos, mas não deu em um campeonato longo, cansativo. Agora, vamos tentar nas Olimpíadas. Importante jogar contra esses times, ver o que erramos e melhorar".

O Brasil começou bem e parecia mentalmente recuperado da derrota para o Japão. Chegou a abrir vantagem e ficou à frente até a metade do primeiro set. No entanto, uma sequência de seis pontos deu confiança à Polônia e minou as brasileiras, que perderam muito volume de jogo e não conseguiram mais contra-atacar. Resultado: vitória polonesa por 25 a 21.

Na segunda parcial, o Brasil novamente abriu vantagem e viu as adversárias reagirem. A Polônia chegou a ter 23 a 21 e dois set points, mas as brasileiras conseguiram buscar. Destaque para Gabi, que assumiu a responsabilidade no ataque e ainda protagonizou um lance incrível, ao salvar bola com o pé no fundo da quadra. Vitória verde e amarela por 28 a 26.

O terceiro set também teve instabilidade do Brasil, que foi competitivo até certo ponto, mas depois permitiu que a Polônia sobrasse em quadra. Pode ser que a parte física tenha pesado, por conta dos cinco sets disputados contra o Japão. Polonesas estiveram mais inteiras, fechando em 25 a 21 e ficando a um set da medalha de bronze.

Se a quarta parcial tivesse um nome, seria Júlia Bergmann. A ponteira marcou 10 pontos e comandou a reação do Brasil, que chegou a estar perdendo por 10 a 5. A questão física não pareceu ser problema, já que as brasileiras foram bastante superiores na reta final do set. Triunfo verde e amarelo por 25 a 19 e mais um tie-break garantido!

O Brasil não aproveitou o embalo do quarto set. Tentando forçar o saque, cometeu muitos erros no início do tie-break e permitiu que a Polônia abrisse vantagem. Foi suficiente para que as polonesas retomassem fôlego e administrassem a diferença no placar. Vitória por 15 a 9 e medalha de bronze garantida. 🥉

Apesar da segunda derrota seguida e do amargo quarto lugar, a partida contra a Polônia também teve bons indícios para o Brasil. O primeiro deles foi a regularidade de Gabi. Mesmo longe das atuações de gala que teve na VNL, a capitã da seleção mostrou poder de ataque e terminou como a maior pontuadora do jogo, com 22 pontos. Logo atrás dela, ficou Júlia Bergmann, que marcou 20 - metade deles no quarto set. A camisa 17 não começou o jogo como titular, mas conquistou a vaga e brilhou. Presença cada vez mais certa em Paris!

Gabi protagonizou uma jogada sensacional no segundo set. A defesa brasileira conseguiu tocar em ataque da Polônia. A capitã, então, correu até quase a arquibancada e usou o pé para devolver a bola à quadra polonesa. Muita força e qualidade!

