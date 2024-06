Paris 2024 apresenta instalações e equipamentos oficiais dos Jogos Olímpicos

O Comitê das Olimpíadas de Paris 2024 apresentou, nesta quinta-feira (20), uma prévia dos equipamentos e instalações que serão utilizados na próxima edição dos Jogos. O objetivo é caracterizar bolas, pistas, traves e outros itens com a marca de Paris 2024 para tornar mais fácil o reconhecimento e identificação do torneio.

O desenvolvimento de uma identidade visual é feito para cada uma das edições de Jogos Olímpicos. Para Paris 2024, serão aproximadamente 1,2 milhão de equipamentos que tiveram mais de 4 mil itens como referência para saírem do papel. Os produtos são entregues por mais de 250 fornecedoras diferentes.

Para os locais mais visíveis e emblemáticos, Paris 2024 lançou o Look dos Jogos alinhado às exigências das Federações Internacionais e do OBS (Olympic Broadcasting Services), responsável pela produção de imagens das competições esportivas de cada edição do Jogos.

Identidade visual de Paris 2024

Os locais dos Jogos de Paris 2024 contarão com uma paleta de cores simples: azul (19 locais), verde (13 locais) e roxo (11 locais). Já para o design dos equipamentos desportivos, Paris 2024 adaptou os ingredientes gráficos a objetos de todos os tamanhos e materiais, garantindo que se adequem perfeitamente às áreas de competição.

Os equipamentos estarão presentes em todas as instalações da competição, bem como em 32 modalidades olímpicas e 22 modalidades paraolímpicas.

Instalações Esportivas em Paris 2024

Junto da prévia dos equipamentos divulgados, a organização de Paris 2024 revelou como serão duas das instalações que vão abrigar a disputa dos Jogos: o Stade de France e o recinto de escalada desportiva Le Bourget.

Fugindo dos tradicionais azul e laranja apresentados nos últimos Jogos, a pista de atletismo no Stade de France terá a cor roxa. Serão dois tons de roxo diferentes, sendo um para a pista principal e outro para a área técnica. Além disso, o exterior das curvas, terão uma cor complementar cinzenta. A ideia do evento é marcar o visual de telespectadores através da novidade apresentada.

No caso das paredes do recinto de escalada Le Bourget, mais uma mudança histórica: pela primeira vez em uma edição dos Jogos as paredes terão as cores do Look da sua edição particular. Em Tóquio 2020, eram predominantemente cinza. No caso de Paris 2024, o novo visual ganha tons predominantemente verdes, cor inclusa no Look dos Jogos.

Os Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos de 2024, serão realizados em Paris, na França, e têm início no dia 26 de julho. Esta edição contará com 32 esportes, em 48 modalidades de competição. Apesar de a cerimônia de abertura acontecer no dia 26, desde o dia 24 haverá competições de handebol, futebol e rugby sevens.

Globo Esporte