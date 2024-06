Melo e Matos começam a temporada na grama nesta terça-feira (11) na Alemanha

A temporada de grama começa nesta terça-feira (11) para o mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Rafael Matos. A dupla brasileira estreia no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, por volta das 16 horas (horário de Brasília), diante do norte-americano Christopher Eubanks e do russo Roman Safiullin.

Será o terceiro torneio de Melo e Matos juntos em 2024 desde que anunciaram a parceria. Antes, no saibro, jogaram o ATP 250 de Genebra, na Suíça, e Roland Garros, Grand Slam em Paris, na França.

“Eu e o Rafa temos evoluído bastante desde o primeiro jogo que fizemos e, agora, é focar na temporada de grama”, afirma Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

Melo e Matos seguem na grama até o Grand Slam de Wimbledon, em Londres, na Inglaterra, que começa no dia 1 de julho.

Catorze vitórias em 2024 - Esta é a 18ª temporada de Melo no circuito. O mineiro soma 626 vitórias na carreira. Em 2024, são 14 - uma no ATP 250 de Adelaide, na Austrália, duas no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, duas no ATP 250 de Santiago, no Chile, uma no Masters 1000 de Indian Wells, duas no Masters 1000 de Miami, ambos nos Estados Unidos, quatro no Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, uma no Masters 1000 de Roma, na Itália, e uma em Roland Garros.

No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo aparece como 37 do mundo, com 2.290 pontos, número 1 do Brasil. Matos é 46 no ranking, dois do País, com 1.940 pontos.