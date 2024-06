Projeto para jovens talentos do Bayern conta com dois brasileiros; saiba quem são

(Foto: FC Bayern)





Dois jovens brasileiros integram a quarta edição do Bayern World Squad, projeto do time alemão que reúne 23 talentos do mundo inteiro em busca do sonho de um contrato profissional. Gustavo Telles, de 19 anos, participa pela segunda vez da iniciativa, e este ano tem a companhia de Maycon Cardozo, de 15.

Mineiro de Coronel Fabriciano, Gustavo foi titular e capitão do Bayern World Squad no amistoso festivo de encerramento do projeto em 2023, contra o time sub-19 do Bayern de Munique, e fez de pênalti o gol da vitória por 1 a 0 na partida. Agora, ele espera deixar uma impressão ainda melhor.

- Todo ano é um desafio. Graças a Deus, ano passado eu pude fazer o gol no jogo mais importante. Mas tudo o que eu fiz ano passado já apagou, e agora preciso fazer melhor. Espero ter um desempenho melhor a cada jogo, para que o nosso time possa ir bem, não cada um individualmente, mas como um grupo - afirmou o volante brasileiro, que já atuou profissionalmente pelo Ipatinga, de Minas Gerais, e está há três meses vivendo em Munique, se dedicando ao projeto do Bayern.

- Gustavo foi muito bem ano passado, e nós o convidamos de novo. Ele está indo muito bem nos treinos, vamos ver agora nos amistosos. Eu me lembro dos jogos dele na edição passada, e espero que seja ainda melhor este ano - afirmou o holandês Roy Makaay, ex-atacante do Bayern entre 2003 e 2007, chamado pelo segundo ano seguido para ser o treinador do Bayern World Squad.

O grupo, formado por 23 atletas de 14 países de todos os continentes, está nos Estados Unidos participando de treinamentos e torneios de base. A equipe já disputou três jogos no formato 7x7 em campo society, incluindo um "Der Klassiker" contra a equipe de masters do Borussia Dortmund.

Embora os garotos de Munique tenham perdido os três confrontos, Gustavo Telles aproveitou sua chance e fez o gol da equipe alemã na derrota por 3 a 1 para o The Town FC, no último amistoso.

Filho do ex-jogador do Santos Douglas Cardozo, Maycon é o mais novo do grupo. Ele foi o último a chegar, substituindo um jovem do Kosovo que se lesionou antes de integrar o projeto.

- Maycon é muito jovem para o projeto, por isso eu não o coloquei para jogar no primeiro torneio, porque tinham jogadores mais velhos, e o risco de se machucar era maior. Mas você pode ver que ele é talentoso, e estou ansioso para vê-lo nos amistosos.

Os pais de Maycon se mudaram para a Tailândia quando ele tinha apenas dois anos, e a família vive até hoje no país asiático. Fluente em tailandês, o garoto só não perde o jeito brasileiro de jogar e se considera um atacante "que vai para cima" dos adversários.

- Eu já joguei contra o sub-17 do Bayern, tive a oportunidade de fazer dois gols, então eles viram que eu consigo jogar contra garotos mais velhos e me deram essa chance. O Roy está sempre me orientando, ele é um cara que sempre me dá confiança para jogar - afirmou Maycon.

Amistosos para encerrar o projeto

Agora, começa a parte final do projeto, com um torneio "de verdade", disputado em campo oficial e com times completos (11x11), na Carolina do Norte. O primeiro será nesta terça-feira, contra o sub-19 do Inter Miami, time de Lionel Messi e Luis Suárez. Na quinta, o Bayern World Squad enfrenta os juniores do DC United. O World Squad terminará dia 29 de junho, em Munique, com o tradicional amistoso contra o sub-19 do Bayern.

O projeto dá à equipe alemã a oportunidade de observar jovens talentos que estão no limite das categorias de base. Nenhuma revelação do World Squad chegou a jogar no time profissional do Bayern até hoje, mas o atacante nigeriano Daniel Francis chegou a assinar contrato com o clube, em 2022. Então com 18 anos, Francis foi emprestado para o Austria Klagenfurt para ganhar experiência internacional, e hoje atua no também austríaco Wacker Innsbruck.

- Nós já tivemos oito jogadores assinando contrato profissional, nem sempre em times de elite, mas temos três casos mais conhecidos. Viktor Orakpo é um atacante nigeriano que assinou com o Nice, da França. O goleiro tcheco Viktor Baier está no Viktoria Plzen e já fez sua estreia em uma partida da Liga Conferência, e o meia tailandês Siam Yapp tem contrato com o Burinam United, um dos grande clubes na Tailândia - afirmou Makaay.

O técnico holandês celebra a chance de aproximar jovens ao redor do mundo do sonho de ser um jogador profissional. Quem sabe, um dia, vestindo a camisa do gigante bávaro.

- É sempre uma meta, quem sabe, encontrar um novo jogador para o Bayern. São garotos que normalmente não têm a chance de estar conectados a um clube grande como o Bayern, e puderam ser selecionados enviando seus vídeos, mostrando seu talento em 30 ou 40 segundos. Essa é a beleza desse projeto, e meu objetivo nessas quatro semanas é torná-los um pouco melhores - afirmou Roy Maakay.

Globo Esporte