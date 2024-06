Morre Jerry West, ex-jogador que inspirou logo da NBA, aos 86 anos

(Foto: Brian Rothmuller/Icon Sportswire via Getty Images)





Jerry West, um dos principais jogadores da história da NBA, morreu nesta quarta-feira (11) aos 86 anos. Ele está eternizado em duas homenagens no Hall da Fama e também no logotipo da liga, cuja silhueta serviu de inspiração para o desenho da marca. A morte foi de causas naturais, e a esposa dele, Karen, o acompanhava no momento.

West se destacou principalmente pelo Minneapolis/Los Angeles Lakers, clube que defendeu ao longo de 14 anos na NBA, marcando 25.192 pontos — atrás apenas de Kobe Bryant na história do time. Ele participou do All-Star Game em todas as temporadas da carreira. Além disso, é o único atleta eleito MVP das finais da NBA mesmo sendo vice-campeão, em 1969.

West deve ser incluído no Hall da Fama pela terceira vez neste ano. Em 1980, ele foi homenageado como jogador; em 2010, por integrar a equipe olímpica campeã em 1960; e este ano como executivo colaborador da liga.

Como executivo, foi um dos responsáveis pela dinastia “Showtime” do Los Angeles Lakers, conquistando cinco campeonatos na década de 1980, com equipe liderada por Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e James Worthy. Somado a isso, West foi fundamental para a contratação de Kobe Bryant, Shaquille O'Neal e Phil Jackson para os Lakers entre 1996 e 2000.

Ele ainda ganhou um sexto campeonato como executivo dos Lakers em 2000. Em 2015 e 2017, como dirigente dos Warriors, foi bicampeão. Em 2017, tornou-se consultor dos Clippers.

Em nota, o comissário da NBA, Adam Silver, relembrou os feitos históricos de Jerry West e declarou que ele deixa um "legado de conquistas".

“Jerry West foi um gênio do basquete e uma figura definidora em nossa liga por mais de 60 anos. Ele se destacou não apenas como campeão da NBA e All-Star em todas as 14 temporadas em que jogou, mas também como um competidor consumado que abraçou os maiores momentos. Ele foi o primeiro MVP das finais da liga e fez da preparação para a ocasião sua qualidade característica, o que lhe valeu o apelido de 'Sr. Embreagem'.

As quatro décadas de Jerry no Lakers também incluíram uma passagem de sucesso como treinador principal e uma passagem notável na diretoria que consolidou sua reputação como um dos maiores executivos da história do esporte. Ele ajudou a construir oito equipes campeãs durante sua gestão na NBA – um legado de conquistas que reflete sua excelência em quadra. E ele será consagrado em outubro no Naismith Basketball Hall of Fame como contribuidor, tornando-se a primeira pessoa a ser indicada como jogador e contribuidor.

Valorizei minha amizade com Jerry e o conhecimento que ele compartilhou comigo ao longo de muitos anos sobre o basquete e a vida. Em nome da NBA, enviamos nossas mais profundas condolências à esposa de Jerry, Karen, à sua família e aos seus muitos amigos na comunidade da NBA.”

Globo Esporte