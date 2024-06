Eslováquia vence Bélgica e impõe primeira zebra da Euro 2024

A Eslováquia venceu a Bélgica por 1 a 0 nesta segunda-feira (17), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, pela 1ª rodada do Grupo E da Eurocopa. Os eslovacos foram melhores no primeiro tempo e abriram o placar no começo, com Schranz. Os belgas pressionaram muito na etapa final, mas perderam chances e tiveram dois gols anulados.

O resultado deixou a Eslováquia na vice-liderança da chave, com 3 pontos, atrás da Romênia pelo saldo de gols. Zerada, a Bélgica está em 3º lugar. A seleção de Domenico Tedesco perdeu uma invencibilidade de 15 partidas (10V, 5E), que durava desde a Copa do Mundo de 2022.

A seleção eslovaca volta a campo na sexta-feira (21) para encarar a Ucrânia, às 10h (de Brasília), em Düsseldorf. No sábado (22), os belgas enfrentam a Romênia em Colônia, às 16h.

Eslováquia surpreende no 1º tempo

Para quem esperava um duelo de ataque contra defesa e domínio belga, a Eslováquia logo tratou de provar o contrário. Com pressão na saída de bola, a seleção de Francesco Calzona aproveitou erro de Jérémy Doku para abrir o placar, aos sete minutos, com Ivan Schranz.

O gol não alterou a postura da Eslováquia, que seguiu encarando a Bélgica de peito aberto. Os Diabos Vermelhos também tiveram suas chances, mas foi o belga Casteels que precisou fazer uma defesa difícil, em chute de Haraslín perto do intervalo.

Romelu Lukaku chegou à Euro embalado pela artilharia das Eliminatórias (14 gols em 8 jogos), mas foi o símbolo do tropeço belga em Frankfurt. O centroavante perdeu quatro grandes chances — duas antes da Eslováquia abrir o placar — e teve dois gols anulados no segundo tempo.

Após ser surpreendida pela postura da Eslováquia no primeiro tempo, a Bélgica impôs uma blitz na etapa final. Além das oportunidades de Lukaku, o lateral Hancko impediu um gol de Johan Bakayoko em cima da linha. Dúbravka se mostrou seguro e fez boas defesas para segurar o resultado.

Chip esclarece toque de mão

O primeiro gol anulado de Lukaku foi na volta do intervalo, por impedimento. Já o segundo causou grande polêmica. O VAR identificou um leve toque na mão de Loïs Openda, autor da assistência.

Na checagem, a transmissão oficial exibiu um gráfico semelhante a um eletrocardiograma que provou o desvio. A tecnologia é viabilizada por um chip na bola.

