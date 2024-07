Ponto de Opinião: Seleção brasileira precisa superar o nervosismo e entender que futebol é coletivo

(Foto: Pedro Martins / Foto FC)



Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





A seleção masculina de futebol acabou empatando sem gols com a Costa Rica pela estreia da Copa América nesta segunda-feira, 24. A pensar sobre o resultado, a apresentação da seleção não foi ruim, mas está longe de ser a melhor.

O primeiro passo para essa seleção é perder o nervosismo. Os jogadores parecem ter a necessidade de decidir a jogada o quanto antes, a bola parece queimar nos pés e isso resulta em poucos chutes a gol. Houve momentos de perigo e lances bem interessantes, mas nada que surpreendesse o adversário. Quando houve o gol, tinha impedimento.

Alguns jogadores se destacaram por não apresentar um futebol adequado. Paquetá, por exemplo, está bem abaixo do que pode mostrar. Podemos levar em conta que o jogador está sendo investigado por, possivelmente, participar de um esquema de apostas na Inglaterra. Por outro lado, Dorival Junior disse ter confiança no jogador. Desde o amistoso com o México, Paquetá está muito abaixo e só tem atrapalhado nas jogadas.

Vinicius Junior não apresentou seu melhor futebol nesta estreia. Jogou mais para cavar as faltas do que para os dribles. Acabou sufocado pela defesa adversária. Como solução, a seleção jogou mais do lado de Raphinha, que esteve bem na partida, mas faltava aquele toque final.

Falta o time jogar mais no coletivo. A meu ver, senti que faltava entrosamento e comunicação no elenco. Claro que a individualidade tem seus benefícios, mas em um jogo tão fechado, com um adversário que veio com a proposta de não deixar jogar, o coletivo é fundamental.

E não venha culpar a questão do gramado. Outras seleções conseguiram jogar nas medidas e não foi esse falatório todo. Os jogadores precisam da cabeça no lugar. Ou foca totalmente no jogo, sem entrar na onda dos adversários, ou mais uma vez vamos ficar pelo caminho.

E as Eliminatórias estão aí, com um caminho difícil para essa seleção.