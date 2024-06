Classificatória para o Mundial, etapa de Ilhabela do XTERRA reúne mais de 2.500 pessoas

(Foto: Rodrigo Barreto/XTERRA Brasil)





A Praia do Perequê, em Ilhabela, litoral norte de São Paulo, recebeu no sábado (8) a segunda etapa do calendário 2024 do XTERRA Brasil – maior circuito off-road do mundo. O evento contou com cerca de 2.500 competidores divididos nas provas de Triathlon Full, Trail Run 5, 10 e 21k, Natação FAP (parceria com a Federação Aquática Paulista) e tradicional corrida Super Kids.

Na sexta (07), o evento iniciou com o XTERRA Village, arena aconchegante que oferece aos atletas trocas entre eles e experiências com marcas parceiras, além da retirada de kits. O evento também contou com a estreia da nova apoiadora do XTERRA Brasil, a adidas, que apresentou as novidades da linha Terrex, desenvolvida para a prática de esportes de aventura, proporcionando a melhor experiência para a realização de atividades ao ar livre.

Sábado (08), o dia amanheceu ensolarado, com o nascer do sol encantando e alegrando todos os presentes para o início da competição. Assim que os competidores começaram a chegar na arena XTERRA, a praia do Perequê foi tomada pela adrenalina, proporcionando o lema We Play. We Protect.

Na categoria Trail Run 21k, com o tempo de 2h08m05s, a grande vencedora foi Geisla dos Santos Moraes, veterana na etapa de Ilhabela. "O percurso já é conhecido, afinal eu sou moradora da ilha, mas isso não tira todo desafio que enfrentamos ao longo do caminho, dentro de casa a pressão sempre é maior. Usei a prova de Ilhabela e provavelmente eu também dispute a próxima etapa em Caraguá já pensando no Mundial", comemorou a atleta.

Na categoria masculina, o mineiro Claudiano Pires de Souza foi o grande vencedor. "O percurso foi bem desafiador, mas consegui me superar para conseguir a vitória. Usei de estratégia em alguns pontos para conseguir me sobressair", comentou.

Ainda pela manhã, os atletas de triathlon enfrentaram o forte calor que fez na região do litoral norte de São Paulo, além de encarar o mar e os percursos desafiadores do Mountain Bike. Na categoria masculina, repetindo o título da etapa anterior em Ilha Grande (RJ), o mineiro Hugo Amaral levou o título de campeão. O atleta de Juiz de Fora comemorou o feito e citou que a prova serviu de preparação para o Mundial ainda esse ano.

"O percurso foi um dos mais fluídos que já participei, sendo que desde 2010 eu participo da etapa de Ilhabela. Como o tempo está seco, as trilhas também estavam mais secas, então alguns trechos que a bike escorregava, que tinha que desmontar, hoje acabou dando para passar tranquilo. Só a parte do rio que não tem jeito, Foi demais, gostei muito de participar novamente. Para o futuro, estou ansioso para etapa do XTERRA na Amazônia, mas o foco é o Mundial na Itália”, falou o atleta, que terminou a prova em 2h40m57s.

Pelo lado das mulheres, a grande vencedora foi a triatleta Sabrina Koester Gobbo, que fechou o tempo de 3h22m42s. A atleta comentou sobre os desafios de encarar mais uma vez o percurso de Ilhabela. "Eu conheço bastante Ilhabela, corro aqui há bastante tempo. Esse ano eu não tive tantas oportunidades para treinar, acabei de me recuperar de dengue, então foi o ano mais sofrido pra mim. Sempre venho aqui porque é a prova mais legal do circuito. Estou bastante satisfeita com meu desempenho e com o primeiro lugar", comemorou a atleta de São Paulo.

Parceria XTERRA e Prefeitura de Ilhabela: Presente todos os anos no calendário do XTERRA, Ilhabela virou cartão-postal do evento, com suas belas paisagens e trilhas que enchem os olhos do competidor casca grossa. A cidade também se destaca como um dos pontos turísticos mais procurados do litoral paulista, tendo como pontos culminantes o Pico de São Sebastião, com 1379 metros de altitude, o Morro do Papagaio, com 1302 metros e o Morro da Serraria com 1285 metros.

Toninho Colucci, Prefeito de Ilhabela, comemorou mais um ano de sucesso da movimentação na cidade. “Este é um evento tradicional na cidade que atrai um grande público e movimenta todo nosso setor turístico. E o melhor, ele acontece em meio às belas paisagens da ilha, entre praias exuberantes e trilhas imersas na Mata Atlântica”, comentou.

André Jubão, Gerente de Projetos do XTERRA Brasil, endossou o discurso do Prefeito. "Mais um ano maravilhoso! É bem satisfatório estar na ilha, que representa a tradição do esporte, pois vários eventos acontecem aqui. O XTERRA faz parte do circuito de Ilhabela e sempre somos bem recebidos por todos, pela Secretaria de Esporte, pela Prefeitura, pelas pessoas da ilha. É muito legal ver que Ilhabela continua respirando esporte e continua respirando XTERRA", finalizou.

Ecologia no XTERRA Ilhabela

Parte das provas aconteceu dentro de uma Unidade de Conservação, o Parque Estadual de Ilhabela, e por isso, os atletas tiveram o privilégio de correr em locais preservados e com uma bela paisagem.

O Parque de Ilhabela é um Parque-Arquipélago, constituído por 12 ilhas, 3 ilhotes, 3 lajes e 1 parcel. É responsável pela conservação de importante fragmento de Mata Atlântica e ecossistemas associados, em sua forma insular, abrangendo uma diversidade de ambientes e variadas formações vegetacionais de Floresta Ombrófila Densa, desde altitudes de 1375 metros (possui os maiores picos em ilha do Brasil), até fisionomias florestais de terras baixas, restinga, e os ecossistemas de praia, dunas e costões rochosos. A fauna do Parque é típica da Mata Atlântica e caracteriza-se por espécies vulneráveis e ameaçadas de extinção, e, dentre elas, muitas espécies endêmicas, sendo também, a conservação de sítios históricos e arqueológicos no interior do Parque, outro aspecto importante que permite a reconstrução da história de ocupação do arquipélago desde o período pré-colonial.

Na sequência do calendário 2024 do XTERRA serão realizadas as etapas de Caraguatatuba (SP), Manaus (AM), Paraty (RJ) e Búzios (RJ). Para mais informações, acesse: https://xterrabrasil.com.br/.

Confira todos os resultados da etapa de Ilhabela no link: https://www.trichipcronometragem.com.br/resultados/g-live.html?f=eventos/2024/xterra-ilha-bela/corrida.clax