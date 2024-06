Conheça as modalidades do método Garuda praticadas no Brasil

A educadora Marlene Ruginski durante um workshop de Garuda (Foto: Garuda Brazil)





O Garuda, método que une Pilates e Yoga, é dividido em inúmeras modalidades e, no Brasil, são praticadas cinco modalidades. O método é inédito na região de Ribeirão Preto e foi trazido pela educadora e fundadora do Studio Zen Pilates, Marlene Ruginski.

De acordo com Marlene, o Garuda passa por atualizações todos os anos, que são realizadas pelo fundador do método, o indiano James D’ Silva. Novos equipamentos surgem a cada ano e novas técnicas são aprimoradas, para fortalecer o corpo e melhorar a qualidade de vida dos praticantes.

No Studio Zen Pilates Ribeirão Preto, Marlene aplica cinco modalidades: Foundation, Chakra, Dhara, Graha e Seated & Standing. Vamos entender mais sobre cada divisão:

Foundation

É a modalidade mais conhecida do Garuda. Os movimentos se iniciam isolando os músculos individuais e depois passam para as linhas miofasciais (tecido que envolve o músculo). Os movimentos passam pela transição de exercícios em decúbito dorsal, lateral, ventral, quatro apoios, até chegar na posição em pé.

Chakra

Esta modalidade foca na roda energética do corpo, que permite novos desafios de percepção, ativando nossa coragem física e mental. O Chakra dá ênfase no trabalho de expansão, alongamento e fortalecimento do corpo.

Dhara

O Dhara é realizado com os pés no chão, promovendo o senso de confiança e amor através da paz promovida pelo movimento. O exercício é realizado em banquinhos, simplificando o repertório e tornando os movimentos avançados mais acessíveis a alunos iniciantes ou lesionados.

Graha

Este exercício é realizado com os Yoga Bricks (tijolos) como suporte para auxiliar e expandir os movimentos. Este treino é desafiador, que instiga a simetria bilateral e instabilidades no corpo funcional.

Seated & Standing

A modalidade foca na força, estabilidade, equilíbrio e mobilidade articular. Os membros são constantemente desafiados por meio de treinamento funcional, com movimentos complexos que fortalecem o núcleo do corpo.

Ficou interessado em conhecer as modalidades? Então vem para o Studio Zen Pilates Ribeirão Preto!

Sobre o Studio

A primeira unidade do Studio Zen Pilates foi inaugurada em 2011 em Porto Ferreira, SP, sendo o pioneiro no ensino da prática de Pilates e Yoga na cidade. A unidade conta com salas climatizadas, equipadas com os mais modernos aparelhos e instrutores altamente qualificados.

Visando alcançar um público ainda maior, o Studio inaugura este ano sua segunda unidade, agora na cidade de Ribeirão Preto, SP. O espaço contará com a mesma excelência de ensino e modernidade da unidade original, aliado à credibilidade da parceria com o Centro Médico de Ribeirão Preto. O Studio Zen utilizará as mesmas instalações do Centro Médico, na Rua Thomaz Nogueira Gaia, 1275, Jardim Irajá.

Sobre a fundadora

Marlene Ruginski é formada em Educação Física, pós-graduada pelo Hospital Albert Einstein em Ortopedia Multiprofissional e Atividade Física para Prevenção, Tratamento de Doenças e Promoção de Saúde. Também possui especialização em Fisiologia do Exercício, Treinamentos Especializados para Grupos Especiais, Pilates, Reabilitação de Lesões e Doenças Músculo Esquelético.

Marlene tem ainda mais de 600 horas em formações de Hatha Yoga com Marcos Rojo, Marcos Schultz, Glauco Tavares, Ronaldo Carvalho, entre outros profissionais referência na área. Recentemente, especializou-se também em Yoga Visceral, método inovador no tratamento e cura para males do corpo e da mente.

É certificada pela Aliança do Yoga e pela escola Kaivalyadhama, da Índia. Instrutora de Garuda desde 2013, realiza cursos anualmente com James D’Silva em São Paulo, SP, e na sede The Garuda Studio em Londres, na Inglaterra.