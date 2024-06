Palmeiras x Santos: Relembrando os maiores clássicos do futebol brasileiro

Final do Campeonato Paulista 2024 (Imagem de Sociedade Esportiva Palmeiras por Flickr)





O Clássico da Saudade entre Palmeiras x Santos é um legado do futebol brasileiro. Palmeiras e Santos protagonizam há mais de um século um dos duelos mais equilibrados, disputados e repletos de histórias marcantes.

Vamos revisitar os momentos mais emblemáticos dessa rivalidade que mexe com o coração de milhões de torcedores apaixonados.

Estatísticas de Palmeiras x Santos Futebol Clube

Os números comprovam a grandeza do clássico entre Palmeiras x Santos Futebol Clube. Em mais de 300 jogos disputados na história, o equilíbrio é a marca registrada. O Verdão leva uma pequena vantagem no retrospecto geral, com 148 vitórias, contra 136 do Peixe, além de 88 empates.

Os gols também ilustram as estatísticas de Palmeiras x Santos Futebol Clube dessa rivalidade. Foram marcados 1104 tentos somando os dois times, sendo 557 do Palmeiras e 547 do Santos. Grandes artilheiros deixaram suas marcas, como Heitor, pelo lado palestrino, com 24 gols, e Pelé, o maior goleador santista no clássico, com 31 bolas na rede.

Goleadas históricas e jogos inesquecíveis

Ao longo de mais de 100 anos de história, Palmeiras e Santos protagonizaram duelos memoráveis, confira as informações com direito a goleadas impressionantes e jogos inesquecíveis. O confronto com mais gols aconteceu em 1958, com o placar de 7x6 para o Peixe, num total de 13 tentos, recorde até hoje.

Outro resultado elástico marcante foi a maior goleada Palmeiras x Santos, um sonoro 6x0 em 1996, com atuações inspiradas de Luizão e Müller. Já a maior goleada do clássico pertence ao Santos, um 7x1 em 1935, com quatro gols de Raul Cabral.

O tabu palestrino de 12 anos

Entre 1959 e 1971, o Santos amargou um incômodo jejum de vitórias sobre o Palmeiras que durou longos 12 anos, totalizando 25 partidas. Nesse período, foram 15 triunfos alviverdes e 10 empates, no maior tabu entre clubes grandes do futebol brasileiro.

O Peixe só voltou a vencer o rival em outubro de 1971, com um 1x0 no Morumbi, gol de Manoel Maria. Depois disso, a rivalidade seguiu equilibrada, sem a repetição de um tabu tão duradouro para nenhum dos lados.

Craques que vestiram as duas camisas

Palmeiras e Santos na final do Paulistão 2024 (Imagem de Santos Futebol Clube por Flickr)





Muitos jogadores de renome defenderam as cores de Palmeiras e Santos ao longo da história. Nomes como Clodoaldo, volante campeão do mundo em 1970 que brilhou no Alvinegro Praiano nos anos 60 e encerrou a carreira no Verdão na década seguinte.

Outro volante que se destacou nas estatísticas no futebol nos dois times foi Márcio Araújo, ídolo santista com passagem marcante pelo rival. No ataque, Robinho, Edmundo, Keirrison e Leandro Pereira são alguns dos que vestiram as duas camisas em momentos distintos da carreira.

Classificações de Palmeiras x Santos Futebol Clube que mexeram com as torcidas

Nos últimos anos, Palmeiras x Santos ao vivo seguiram escrevendo capítulos emocionantes de sua rivalidade, com direito a decisões de títulos e duelos eliminatórios.

Paulistão 2015: Palmeiras campeão nos pênaltis após vitória por 2x1 no Allianz Parque. No jogo de ida, vitória santista por 1x0 na Vila Belmiro.

Paulistão 2021: Santos campeão nos pênaltis após dois empates por 0x0. O Peixe conquistou o 22º título estadual em pleno Allianz Parque.

Maiores públicos de Santos x Palmeiras todos os jogos

O Clássico da Saudade sempre atraiu grandes públicos aos estádios. Afinal, ver as escalações de Palmeiras x Santos Futebol Clube em campo é sinônimo de casa cheia e muita emoção nas arquibancadas. Confira os maiores públicos da história desse confronto tão especial:

Palmeiras 1x2 Santos (1983) - Público: 104.401 (Morumbi)

Santos 1x0 Palmeiras (1978) - Público: 92.134 (Morumbi)

Palmeiras 0x1 Santos (1980) - Público: 90.000 (Morumbi)

Esses números mostram a grandeza do clássico e como ele mexe com a paixão dos torcedores. Ver seu time do coração enfrentando o maior rival com o estádio lotado não tem preço!

Palpites para o próximo embate

O próximo capítulo do Palmeiras x Santos Paulista 2024 promete fortes emoções. O Palmeiras chega embalado por uma invencibilidade de 10 jogos e uma classificação heroica na Libertadores. O técnico Abel Ferreira deve mandar a campo o que tem de melhor.

Já o Santos vive um momento instável na temporada, alternando bons e maus resultados. O time até vem de vitória no Brasileiro, mas está longe da briga na parte de cima da tabela. Para o clássico, o Peixe terá os desfalques de Maicon e Joaquim, suspensos.

Com base nas classificações de Palmeiras x Santos Futebol Clube e no retrospecto recente do confronto, o Palmeiras leva um leve favoritismo para o duelo. Mas em clássico, tudo pode acontecer. Nossa aposta é em um jogo equilibrado, com placar final de 2x1 para o Verdão.

Conclusão

O Clássico da Saudade é uma verdadeira joia do futebol brasileiro. Palmeiras e Santos construíram uma rivalidade apaixonante. Que venham os próximos capítulos dessa rivalidade que mexe com a paixão de milhões de torcedores.

Independente do lado que você esteja, uma coisa é certa: Santos x Palmeiras palpite é sinônimo de emoção e espetáculo dentro das quatro linhas. Vida longa ao Clássico da Saudade!