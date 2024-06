Brasília entra em contagem regressiva para abrir o Circuito de Corridas CAIXA 2024

(Foto: Luiz Doro / @dorofoto / Circuito Caixa)









Considerado o mais tradicional do Brasil, o Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series entra em contagem regressiva para seu retorno. A primeira prova de rua de 2024 será em Brasília, dia 14 de julho, com expectativa de colorir as largas avenidas da capital federal.

O Circuito de Corridas CAIXA – Etapa Brasília terá largada e chegada na Praça do Buriti, Eixo Monumental, a partir das 6h50, nas distâncias de 5km (corrida e caminhada) e 10km.

Para informações e inscrições, é possível acessar o site https://circuitocaixa.com/brasilia/. São duas opções para os corredores. Quem optar pelo Kit Popular investirá R$ 89, enquanto aqueles que preferirem o Kit Caixa vão desembolsar R$ 129. Os preços são válidos para o primeiro lote e não incluem a taxa de serviço.

Clientes com cartão de crédito Caixa têm 20% de desconto. Funcionários da Caixa também contarão com condições especiais. Assim como corredores acima de 60 anos, que pagarão R$ 44,50 (Kit Popular) e R$ 64,50 (Kit Caixa).

O Kit Popular dá direito a número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação, enquanto o Kit Caixa agrega uma camiseta e uma meia para os corredores.

Tradição esportiva - Criado em 2004, o Circuito de Corridas CAIXA recebeu mais de 316 mil pessoas em 143 provas pelo Brasil até 2018, quando teve sua interrupção forçada em função da pandemia após 15 anos de uma história de sucesso. Agora, em 2024, serão 10 etapas em diferentes cidades espalhadas pelo País.

Após a abertura, em Brasília, a caravana dedicada aos corredores de rua passa por Belo Horizonte (21/07), Aracaju (01/09), Salvador (08/09), Maceió (15/09), Campo Grande (13/10), Goiânia (03/11), São Paulo (10/11), Palmas (24/11) e Vitória (08/12).

CIRCUITO CAIXA 2024

14/07 - Brasília - Esplanada dos Ministérios

21/07 - Belo Horizonte - Praça da Assembléia

01/09 - Aracaju - Passarela do Caranguejo/Farol Coroa do Meio

08/09 - Salvador - Praça do Piatã

15/09 - Maceió - Estacionamento do Jaraguá

13/10 - Campo Grande - Parque das Nações Indígenas

03/11 - Goiânia - Paço Municipal

10/11 - São Paulo - CERET

24/11 - Palmas - Praia da Graciosa

08/12 - Vitória - Praça do papa