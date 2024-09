Bets envolvidas em operação que prendeu Deolane patrocinam clubes de futebol

(Foto: Emilio Botta)





A operação "Integration", da Polícia Civil de Pernambuco, que cumpre 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em cinco estado do país na manhã desta quarta-feira (4) e que prendeu a empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra, envolveu também plataformas de aposta online, as chamadas bets, que patrocinam clubes de futebol brasileiros.

A principal delas foi a Esportes da Sorte, que tem acordos de patrocínio com clubes das Série A, B e C: Corinthians, Athletico-PR, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Ceará, Náutico e Santa Cruz (único sem divisão em 2024). A plataforma Vai de Bet também foi alvo da operação, no estado da Paraíba. Foram cumpridos mandados na sede da empresa, em Campina Grande, e um helicóptero foi apreendido, segundo a polícia.

De acordo com apuração do portal G1, foi cumprido mandado de busca e apreensão num apartamento no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, do CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho. No local, segundo a polícia, foram apreendidos joias e dinheiro.

Em julho deste ano, a Esportes da Sorte fechou como patrocinador máster do Corinthians, num acordo de R$ 309 milhões por três anos, mas que pode ir além desse valor, com o pagamento de bônus por metas atingidas em ações promocionais.

Por sinal, a Esportes da Sorte substituiu o patrocínio da Vai de Bet, também envolvida na investigação, que rescindiu com o clube unilateralmente acionando uma cláusula anticorrupção. O contrato, maior patrocínio do futebol até então, tinha validade até o fim de 2026 e previa o pagamento de R$ 370 milhões.

Em seu site oficial, a Esportes da Sorte informa que é patrocinadora oficial de oito clubes do futebol brasileiro atualmente: Corinthians, Athlético-PR, Bahia e Grêmio, da Série A, Ceará, da Série B, além de Náutico, da Série C, Santa Cruz, sem divisão em 2024, e do time feminino do Palmeiras. Desses, a empresa só não estampa a parte frontal da camisa (como patrocinadora máster) do Grêmio.

Já a VaideBet é patrocinadora do cantor Gusttavo Lima, que recentemente comprou a SAF do Paranavaí, levando também a empresa para o clube. Atualmente, a equipe está na segunda divisão do futebol paranaense.

Defesa

Por meio de nota, a Esportes da Sorte informou que "ratifica seu compromisso com a verdade, com o jogo responsável e, principalmente, com o cumprimento de todos os seus deveres legais".

"A nossa casa está de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória. Atuamos sempre com muita transparência e lamentamos o fato de, no momento, estarmos às escuras, sem acesso aos autos do inquérito e aos motivos da ação policial. Seguimos à disposição para todo tipo de esclarecimento que seja necessário para elucidar qualquer controvérsia", diz a nota.

Sobre o cumprimento do mandado de busca e apreensão no apartamento do CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, o advogado dele, Pedro Avelino, informou que o CEO não estava no local pois está viajando a trabalho.

"O que aconteceu hoje foi um cumprimento de um mandado de busca e apreensão. A gente vai se habilitar dentro dessa representação para entender todo o contexto. É importante registrar que a gente já se colocou à disposição da autoridade policial há mais de um ano e meio. Então, a gente acha estranho virem medidas tão gravosas como mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, quando a gente desde o início da investigação vem cooperando com a polícia", disse o advogado.

Globo Esporte