Judoca paulista Rebeca Silva é ouro nos Jogos de Paris

A paulista Rebeca Silva, 23, conquistou a medalha de ouro da categoria acima de 70kg para atletas J2 (baixa visão) neste sábado, 7, encerrando a participação brasileira na modalidade. O título também garantiu a 22ª medalha dourada do Brasil na França, igualando o recorde de ouros do país obtido nos Jogos Paralímpicos de Tóquio (número já superado com a vitória da velocista Jerusa Geber nos 200m da classe T12, para atletas cegos).

O resultado veio com vitória sobre a cubana Sheyla Hernandez Estupinan por ippon na final. A conquista garantiu a oitava medalha do judô brasileiro nos Jogos deste ano, a quarta de ouro. O país também obteve duas pratas e dois bronzes.

Rebeca, estreante em Jogos, tem deficiência visual em razão de uma condição congênita. Ela tinha como principais títulos um bronze nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, em 2023, e um bronze no Mundial de Baku, no Azerbaijão, em 2022.

“Eu não acredito ainda. Passei por muitas coisas que só minha família sabe e me dá muito orgulho ganhar essa medalha com eles aqui presentes. Na minha cabeça, só vinha a frase ‘não desista, vá até o final’. Fiz isso e hoje sou campeã paralímpica”, comemorou a atleta.

Com informações do CPB