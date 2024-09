Casa de Apostas Arena Fonte Nova anuncia nova plataforma de venda de ingressos

A Casa de Apostas Arena Fonte Nova fechou com a Ingresse, empresa global de entretenimento e líder na América Latina, para ser a nova plataforma responsável pela comercialização de ingressos de jogos. O serviço da nova parceira já entrará em vigor para a partida entre Bahia e Criciúma, que será realizada no dia 29 de setembro.

A mudança visa modernizar o acesso do público, facilitando o processo de compra, com uma plataforma que possibilite um maior número de acessos simultâneos, além de combater a ação de cambistas e aumentar a segurança digital de torcedores e visitantes.

Os clientes terão à disposição um sistema seguro, prático e tecnológico, com transações 100% digitais, aplicativo e QRcode off-line e integração com programas de sócio-torcedor.

"Nosso objetivo é sempre oferecer o melhor para o nosso público. Por isso, buscamos um parceiro com a expertise necessária para garantir um serviço mais ágil e confiável, desde a compra até o acesso”, afirma Paulo Vitor Senna, gerente Financeiro da Arena Fonte Nova.

O novo sistema se aplica a ingressos de todos os setores. Para adquirir o ticket, o usuário deverá acessar o site da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, escolher o jogo desejado e será redirecionado para a plataforma de vendas, onde a compra será concluída. O ingresso será disponibilizado como um QRCode dinâmico no aplicativo da Ingresse. No acesso ao estádio, a leitura será feita, exclusivamente, pelo QRCode através do celular, não sendo realizada por meio da impressão do ticket.

A Ingresse também venderá os ingressos com desconto para sócios, e o cadastramento na plataforma também será importante para o Sócio Esquadrão na Fonte, já se preparando para o futuro processo de check-in, que será feito na plataforma.

As vendas presenciais estão mantidas nas lojas do Bahia (Salvador Norte Shopping, Shopping Bela Vista e Parque Shopping) e na bilheteria da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, conforme a divulgação do cronograma de vendas de cada jogo.

Segundo Lucas Schramm, gerente de Projetos de Futebol na Ingresse, é com muito orgulho que iniciamos este trabalho com a Arena Fonte Nova. “Além de shows, festas e festivais, estamos comprometidos em abraçar toda a cadeia do entretenimento, unindo a paixão nacional pelo futebol à tecnologia, com o objetivo de otimizar e oferecer experiências cada vez melhores para os amantes do esporte", explica Schramm.