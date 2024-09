Lenovo fecha acordo de naming rights para arena de franquia da NHL

A Lenovo, companhia de tecnologia chinesa, assinou acordo de naming right para a arena do Carolina Hurricanes, franquia norte-americana da NHL. O vínculo, no valor de US$ 60 milhões, sendo US$ 6 milhões anuais, será até o final da temporada 2033/2034.

Através deste acerto, a marca também auxiliará nas reformas e na integração tecnológica na casa da equipe da Carolina do Norte.

O primeiro jogo de pré-temporada na Lenovo Arena será no dia 4 de outubro contra o Tampa Bay Lightning, em preparação para a temporada regular da NHL.

A nova parceira, que possuía acordo para exibir sua logo no capacete da franquia, substitui a PNC, empresa de serviços financeiros, que era detentora do nome da arena de 2012 até a temporada passada.

Além da presença na NHL, a Lenovo também detém ampla visibilidade na Fórmula 1, sendo uma das patrocinadoras globais da categoria e tendo acordo de naming rights com o GP de São Paulo.

