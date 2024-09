Velocista Jerusa Geber conquista segundo ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris

(Foto: Alexandre Schneider/CPB)





A acreana Jerusa Geber, 42, conquistou sua segunda medalha de ouro em Paris ao vencer os 200m T11, destinada a deficientes visuais, com o tempo de 24s51, igualando o recorde paralímpico da britânica Libby Clegg, que fez a mesma marca no Rio 2016. Essa é a sexta medalha de Jerusa em Jogos, sendo um ouro, duas pratas e dois bronzes. Em Paris 2024, ela também foi ouro nos 100m T11.

A prata ficou com a recordista mundial da prova, a chinesa Liu Cuiqing, que fez o tempo de 24s86, e o bronze com Lahja Ishitile, da Namídia, com o tempo de 25s04.

Jerusa chegou a Paris com quatro medalhas, duas de prata e duas de bronze. A primeira dourada veio nos 100m T11, em 2024. Foi a primeira vez que ela subiu ao lugar mais alto do pódio no megaevento.

Jerusa nasceu cega e, ao longo da vida, fez algumas cirurgias que possibilitaram que ela enxergasse um pouco, mas aos 18 anos voltou a perder totalmente a visão. Conheceu o esporte paralímpico aos 19 anos a convite de um amigo também deficiente visual. Em 2019, Jerusa se tornou a primeira atleta cega a correr os 100m abaixo dos 12s.

Devido a um glaucoma congênito desde os primeiros dias de vida, a paranaense perdeu a visão gradativamente. A família mudou-se para Goiânia em busca de tratamento, mas, aos quatro anos, Lorena já tinha 95% da visão comprometida. Dois anos mais tarde, ficou totalmente cega.

Com informações do CPB