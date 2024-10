Filho de Zidane se aposenta do futebol aos 29 anos

(Foto: Getty Images)





Enzo Zidane, o filho mais velho de Zidane, decidiu se aposentar do futebol aos 29 anos. O jogador, que atuava também como meio-campista, defendeu o Fuenlabrada, da terceira divisão da Espanha, em 2023, em seu último contrato.

Enzo estava sem clube desde julho de 2023. Desde então, recebeu algumas propostas, mas não se animou e decidiu pendurar as chuteiras.

Enzo foi formado nas divisões de base do Real Madrid, por onde ficou durante 13 anos. Ele chegou a estrear pelo time principal, em novembro de 2016. Na ocasião, Zidane era o técnico da equipe e colocou o filho para jogar no segundo tempo de uma partida da Copa do Rei, contra a Cultural Leonesa. Enzo fez um dos gols na vitória por 6 a 1.

Em 2017, Enzo Zidane assinou com o Alavés, mas atuou em apenas quatro jogos e não conseguiu se firmar. Depois, passou por diversos clubes menores, como Lausanne (Suíça), Rayo Majadahonda, Almería e Fuenlabrada (Espanha), Aves (Portugal) e Rodez (França).

Zidane tem outros três filhos com carreira no futebol. Luca, goleiro, está no Granada; Theo, meia, joga pelo Córdoba; e Elyaz, zagueiro, defende o Bétis.

Globo Esporte