Gêmeas da natação fazem dobradinha de prata e bronze nos 100m peito SB14 nas Paralimpíadas

As irmãs gêmeas Debora e Beatriz Carneiro bateram quase juntas na borda para a conquista das medalhas de prata e bronze nos 100m peito da classe SB 14, para atletas com deficiência intelectual, nas Paralimpíadas de Paris. Debora completou a prova com o tempo de 1min16s02, enquanto Bia anotou 1min16s42. O ouro foi para britânica Louise Fides com 1min15s47. A conquista das duas veio no dia do aniversário do pai delas, Eraldo.

- Em Tóquio eu fiquei em quarto por três centésimos e agora a gente vai subir no pódio juntas. Tô mega feliz, quem sabe em Los Angeles não fico em segundo ou terceiro? É minha segunda Paralimpíada, mas a primeira com público. E hoje meu pai tá aí, é aniversário dele e a gente queria deixar um feliz aniversário pro meu pai - disse Débora.

Na última edição dos Jogos, em Tóquio, as duas disputaram a final dessa prova. Beatriz ficou em terceiro lugar e Debora ficou em quarto. No Mundial de 2023, as duas fizeram dobradinha, com ouro de Débora e prata de Beatriz.

- É muito emocionante. Eu me sinto emocionada porque carregar uma medalha, só a gente sabe o que a gente sofre, que a gente perde festa, perde muita coisa para estar aqui. A natação é nossa vida. Eu me sinto muito honrada. Pai, feliz aniversário! - disse Bia.

Beatriz foi diagnosticada aos seis anos com deficiência intelectual. Iniciou a natação como hobby e, aos 12 anos, começou a competir. Está desde 2017 na seleção brasileira. Já Debora nasceu com deficiência intelectual grau moderado. Conheceu a natação em 2013, quando tinha 14 anos.

Globo Esporte