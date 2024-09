Judoca paraibano Wilians Araújo conquista o ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris

(Foto: Marcelo Zambrana/CPB)





O paraibano Wilians Araújo, 32, conquistou sua primeira medalha de ouro em Jogos Paralímpicos neste sábado, 7, na arena do Campo de Marte, em Paris. Prata no Rio 2016, o judoca derrotou na final da categoria acima de 90kg, da classe J1 (cegos totais ou com percepção de luz), Ion Basoc, da Moldávia, por ippon.

Wilians bateu nas quartas de final Yerlan Utepov, do Cazaquistão, por ippon. Já na semifinal, o brasileiro derrotou Ganbat Dashtseren, da Mongólia, também por ippon. É a quinta medalha do judô brasileiro em Paris 2024.

Wilians conseguiu bons resultados no ciclo até Paris. Ele foi ouro no Mundial de Baku 2022, prata nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023; ouro nos Jogos Mundiais da IBSA 2023 e ouro no Pan-Americano do Canadá 2022.

Wilians é o terceiro homem brasileiro a ganhar um ouro paralímpico no judô. O primeiro foi Antônio Tenório, que conquistou quatro medalhas douradas nos Jogos de Atlanta 1996, Sidney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. O segundo foi Arthur Silva, também em Paris, minutos antes de Wilians, na categoria até 90kg.

Alana Maldonado, em Tóquio 2020 e Paris 2024, é a única mulher a conquistar o ouro na modalidade para o Brasil.

O peso-pesado perdeu a visão aos 10 anos em um acidente com tiro de espingarda e começou a praticar judô em 2009. Ele tentou, mas não se adaptou à natação e ao futebol de cegos, tendo melhor desempenho no tatame.

Com informações do CPB