Bruna Alexandre é bronze no tênis de mesa e chega à sua sexta medalha em Paralimpíadas

(Foto: Michael Reaves/Getty Images)





Bruna Alexandre conquistou sua sexta medalha paralímpica na carreira na manhã desta terça-feira (3). Primeira atleta brasileira a disputar Olimpíadas e Paralimpíadas, Bruninha ganhou o bronze ao perder a semifinal do individual feminino da classe 10 para a australiana Qian Yang por 3 sets a 2, parciais de 6/11, 11/3, 9/11, 11/9 e 11/3. Como não há disputa de bronze no tênis de mesa paralímpico, Bruninha garantiu mais uma medalha para sua coleção, que já contava com a prata individual e o bronze em duplas femininas em Tóquio 2020 e os bronzes individual e por equipes na Rio 2016 e nas duplas femininas em Paris 2024.

A partida foi uma reedição da final de Tóquio 2020, quando Bruna foi superada por Qian Yang e ficou com a medalha de prata. As duas também se enfrentaram na semifinal de duplas femininas em Paris, no dia 31 de agosto, quando Bruna e Danielle Rauen perderam por 3 sets a 0 e ficaram com a medalha de bronze. Ao lado de Li Na Lei, Qian Yang avançou a final e conquistou o ouro.

Bruna começou a partida com muita segurança e impôs um placar de 11 a 6 no primeiro set. No segundo, no entanto, a brasileira não encontrou seu melhor jogo e perdeu por 11 a 3. Ainda assim, protagonizou o momento mais emocionante da partida, quando venceu o ponto no rali mais longo da manhã, que elas trocaram bola 21 vezes.

Os dois sets seguintes foram disputados ponto a ponto pelas duas mesatenistas. Bruna levou a vantagem no terceiro, vencendo por 11 a 9, e Yang devolveu o placar no quarto.

A decisão ficou para o quinto set, no qual Yang entrou com muito mais consistência, abrindo distância da brasileira desde o início, até fechar em 11 a 3.

Bruna precisou passar por uma cirurgia para amputação do braço direito aos seis meses de idade, por causa de uma trombose provocada por uma injeção mal aplicada. Ela começou no tênis de mesa aos 12 anos, influenciada pelo irmão, e até os 14, competiu em torneios apenas para atletas sem deficiência. Em 2009, então, passou a competir também em eventos paralímpicos. Além das medalhas em Paralimpíadas, é dona de um ouro nas duplas e do bronze no individual no Mundial da Espanha 2022 e de dois bronze, no individual e por equipes, no Mundial da China 2014.

Veja as medalhas de Bruninha em Paralimpíadas:

Tóquio 2020 -Individual Classe 10 🥈

Paris 2024 - Individual Classe 10 🥉

Rio 2016 - Individual Classe 10 🥉

Tóquio 2020 - Duplas feminina WS20 🥉

Paris 2024 - Duplas feminina WS20 🥉

Rio 2016 - Equipes Classes 6-10 🥉

Outros resultados do Brasil no tênis de mesa

Nesta terça-feira, a brasileira Danielle Rauen avançou para as quartas de final na classe WS9 ao vencer a croata Mjriana Lucic por 3 a 0. Danielle já tem um bronze em Paris, ganho em duplas com Bruna Alexandre, e está em busca de sua quarta medalha paralímpica nos Jogos.

Já Jennyfer Parinos perdeu nas oitavas de final para a ucraniana Iryna Shynkarova por 3 a 1 e está eliminada na mesma classe de Danielle Rauen. Outra eliminação do Brasil veio na classe WS8, na qual Sophia Kelmer perdeu por 3 a 0 para a chinesa Wenjuan Huang.

Globo Esporte